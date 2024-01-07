تصريحات نارية لأفشة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات نجم الأهلي مجدي أفشة عبر برنامج الكابتن على قناة dmc عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال مجدي أفشة: هدفي في الزمالك في نهائي القرن هو الأغلى فى مسيرتي وهو رزقي.

وتابع أفشة: إمام عاشور لاعب مميز للغاية، ولم أتأثر سلبا بانضمامة فهو لاعب مميز ، وإضافة كبيرة للفريق.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودوري أبطال إفريقيا.