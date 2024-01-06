ھالة صدقي: دور الملكة صفصف استحوذ على قلوب القارة بأكملها

قالت الفنانة هالة صدقي، إن دور الملكة صفصف في مسلسل جعفر العمدة استحوذ على قلوب القارة بأكملها.

وأوضحت “صدقي”، خلال تصريحات خاصة لـ"حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، قائلة: في أقاويل أن هناك جزءًا ثانيًا ولن يكون هذا الموسم الرمضاني ومن المحتمل ألا يكون هناك جزء ثان للمسلسل".

وتابع:" شخصية محمد رمضان مختلفة عن شخصية الفنان أحمد زكي، وحرام يتم مقارنة تاريخ كبير وقديم ومليون نوعية بشاب لم يمثل كل الأعمال، ولا يمكن مقارنة أحمد زكي بأي ممثل".

الحرب في غزة

وعلقت هالة صدقي على تكريمها من مؤتمر التميز وقادة المجتمع العربي في دبي، مشددة على أنه جاء في ظروف صعبة نظرًا لما تمر به المنطقة العربية والحرب في غزة والتي تأثرت به بشكل كبير.