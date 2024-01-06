عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ھالة صدقي: دور الملكة صفصف استحوذ على قلوب القارة بأكملها

ھالة صدقى
ھالة صدقى

قالت الفنانة هالة صدقي، إن دور الملكة صفصف في مسلسل جعفر العمدة استحوذ على قلوب القارة بأكملها.

 وأوضحت “صدقي”، خلال تصريحات خاصة لـ"حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، قائلة: في أقاويل أن هناك جزءًا ثانيًا ولن يكون هذا الموسم الرمضاني ومن المحتمل ألا يكون هناك جزء ثان للمسلسل".

وتابع:" شخصية محمد رمضان مختلفة عن شخصية الفنان أحمد زكي، وحرام يتم مقارنة تاريخ كبير وقديم ومليون نوعية بشاب لم يمثل كل الأعمال، ولا يمكن مقارنة أحمد زكي بأي ممثل". 

الحرب في غزة

وعلقت هالة صدقي على تكريمها من مؤتمر التميز وقادة المجتمع العربي في دبي، مشددة على أنه جاء في ظروف صعبة نظرًا لما تمر به المنطقة العربية والحرب في غزة والتي تأثرت به بشكل كبير.

أحمد زكي الفنان أحمد زكي الفنانة هالة صدقي الملكة صفصف الموسم الرمضاني هالة صدقي محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

ترشيحاتنا

شروط الإمامة في الصلاة.. احذر من التنازع عليها

حزب الله ينشر مقطع فيديو لقيامه بدك قاعدة ميرون الإسرائيلية العسكرية

انهيار سقف وجدار.. إصابة سيدة في انفجار أنبوبة داخل شقتها بعين شمس

سعيد فؤاد: تعديلات الضرائب انحازت للمستثمرين بتكليفات رئاسية

بهذه الطريقة.. تجنب دفع رسوم واتساب WhatsApp الجديدة

أستاذ اقتصاد: تطوير شبكة الطرق تجذب الاستثمارات الخارجية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

القديم اتفتح| إحالة هاني شاكر للمحاكمة.. وهذه تفاصيل التهمة

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

فيديو

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

ندمت بسبب نقدي للزعيم.. الإعلامي محمد الباز يكشف عن أسوأ حوار أجراه بحياته|فيديوجراف

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ