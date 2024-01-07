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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هارموني عربي يقدم ميدلي لتراث أغاني المقاومة في السويس وبورسعيد.. فيديو

الحكاية
الحكاية

استضاف برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، كورال هارموني عربي، في سهرة فنية وطنية.

 

ووجه الإعلامي عمرو أديب، حديثه لأعضاء كورال هارموني عربي، قائلا: "كنت ماشي في أوكسفورد في بريطانيا واحد بياع هندي قالي أنا شفتك وطلعلي فيديو وأنا بغني معاكم".

 

وقال عمرو أديب: "انا فرحان وسعيد بلبسكم الفلسطيني وروحكم وحبكم، وده إحساس الشباب المصري كله".

 


وقدم كورال هارموني عربي، ميدلي لتراث أغاني المقاومة المصرية في السويس وبورسعيد، ومنها (وإن كان على الأرض هنحميها.. وإن كان على بيوتنا هنبنيها)، كما أبدع الكورال في ميدلي للأغاني الوطنية المصرية العظيمة، ومنها (يا حبيبتي يا مصر.. دولا مين دولا مين دولا عساكر مصريين).
 

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