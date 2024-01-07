أفشة: اللعب للزمالك شرف.. والأهلي كان هدفي

أكد محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي أنه كان ينتظر أن يفاوضه الاهلي بأي طريقة وعندما وجد هناك عناد من بيراميدز معه وضع صورة له بفانلة حمراء .

وأوضح أفشة عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc وعندما تم خصم مستحقات مالية له تقدر ب250 الف جنيه وضع صورة بفانلة بيضاء، مؤكدا أن أحمد حسن وحسام البدري أكثر من وقفا بجواره.



وأضاف أفشة: عرض الزمالك عندما جاء إلي بيراميدز كان مع النادي وليس معي وإدارة بيراميدز لم تخاطبني بشكل جيد، مؤكدا أن الزمالك لم يتحدث معه إلا عن طريق وكيله وكان قد وقع للأهلي وأنه شرف لأي لاعب اللعب للزمالك ولكن كان هدفه هو أن يلعب للأهلي.