رقم جديد| أسعار الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21

سجلت أسعار الذهب مستوى تاريخي جديد على المستوى المحلي، على الرغم من استقرار سعر الذهب عالميا مع إجازة البورصة العالمية.

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية وإن كان يميل إلى الارتفاع بشكل كبير بدعم من العوامل الحالية.

وتنتظر الأسواق معرفة تأثير طرح الشهادات البنكية الجديدة على أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأعلن البنك الأهلي وبنك مصر، شهادات ادخار جديدة بأجل عام واحد فقط، يصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنة (يضاف العائد على أصل مبلغ الشهادة في نهاية السنة)، ويصل العائد على الشهادة الثانية إلى 23.5% ويتم صرف العائد بشكل شهري.

وأمس السبت ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي بنحو 30 جنيها للجرام الواحد، أما عالميا فشهد سعر الذهب تذبذبا قويا تحرك خلاله السعر بين 2060 و2040 دولار للأوقية واستقر عند 2044 دولارا من ختام تعاملات الجمعة .

سعر الذهب عالميًا

سجّل سعر الذهب عالميًا، بمستهل تعاملات اليوم السبت 7-1-2024، 2044 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 سجّل بيع 2829 شراء 2837

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى بيع 3,270 شراء 3,310 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا فسجّل بيع 3,705 شراء 3,762 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجّل بيع 26.480

أسعار الذهب اليوم



الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 3,705 شراء 3,762 أسعار الذهب عيار 22 بيع 3,405 شراء 3,457 أسعار الذهب عيار 21 بيع 3,270 شراء 3,310 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2829 شراء 2837 أسعار الذهب عيار 14 بيع 2,167 شراء 2,200 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,857 شراء 1,886 سعر الجنيه الذهب اليوم 26.480

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطيه من الذهب إلى 8.44 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بأعلى من الاحتياطي المسجل في نوفمبر عند 8.285 مليار دولار مرتفعاً بقيمة 182 مليون دولار.

>>