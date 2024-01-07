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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردًا على أي استفزاز

معمودية النار.. تهديد قوي من شقيقة زعيم كوريا الشمالية للجارة الجنوبية

شقيقة زعيم كوريا
شقيقة زعيم كوريا الشمالية

قالت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم  الأحد، في تعليقات نشرتها وكالة الأنباء المركزية الحكومية، إن جيش كوريا الشمالية سيطلق على الفور "معمودية النار" ردًا على أي استفزاز.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال جيش كوريا الجنوبية إن الشمال أطلق أكثر من 60 قديفة مدفعية يوم السبت بالقرب من حدودهم البحرية المتنازع عليها، بعد تسديدة مماثلة تزيد عن 200 طائرة هناك في اليوم السابق.

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وقالت كيم يو جونج، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية: "اسمحوا لي أن أكون واضحة مرة أخرى أن جيشنا لديه زناد مفتوحة بالفعل".

وسيطلق جيشنا على الفور معمودية النار في حالة حدوث استفزاز صغير"؛ على الرغم من أن كوريا الجنوبية أجرت تدريبات على إطلاق النار في البحر يوم الجمعة ردا على قذائف المدفعية، إلا أن وكالة يونهاب للأنباء قالت إنه لا توجد خطة للقيام بذلك بعد أحداث يوم السبت.

تدريبات المبارزة لـ كوريا الشمالية 

وأثارت تدريبات المبارزة يوم الجمعة تحذيرات لسكان الجزر الحدودية الكورية الجنوبية للبحث عن غطاء في ملاجئ القنابل، على الرغم من عدم وجود تقرير عن قذائف تعبر الحدود البحرية.

وفي البيان، نفت كيم إطلاق النار يوم السبت وقال إن الشمال فجر المتفجرات كخداع.

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