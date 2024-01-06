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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زعيم كوريا الشمالية وعماد أديب ومنتخب الجزائر.. حكاية تريند اليوم

كيم وأديب
كيم وأديب

عماد الدين أديب ، كان ضمن أبرز مؤشرات البحث علي جوجل، خلال الساعات القليلة  الماضية ، بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء وجوده في دبي . 

فجر الإعلامي عمرو أديب، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تعرض أخيه، الإعلامي عماد الدين أديب لأزمة صحية طارئة، قائلا: “أخي تعرض لأزمة قلبية بشكل غير متوقع”.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة، إن أخي عماد الدين أديب تعرض لأزمة قلبية، واتقفل شريان بنسبة 100% بشكل مفاجئ وغير متوقع، وأخي سقط وهو يتحدث في مؤتمر في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أنه تم نقل شقيقه إلى المستشفى في أقل من 7 دقائق، وتم عمل اللازم، وعمل دعامة فتحت الشريان الذي أُغلق".

عماد الدين أديب

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منتخب الجزائر


جاء  منتخب الجزائر ، في  المرتبة الثانية في البحث علي جوجل.

حيث أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الحكم الصادر في حق يوسف عطال لاعب منتخب الجزائر من القضاء الفرنسي (وسام على صدره) يفتخر به طوال حياته.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "ماكرون الرئيس الفرنسي، سبق وخرج للدفاع عن أحد الصحف التي قامت بالإساءة للنبي محمد، بحجة أن ذلك حرية التعبير".

وأضاف: "الحرية التي يتحدث عنها الغرب، انكشفت بشكل واضح في القضية الفلسطينية، وانا فخور باللاعب الجزائري يوسف عطال المتواجد في معسكر منتخب بلاده حاليا استعدادا لامم افريقيا".

وأكمل: "فرنسا حاليا تعاني من مشكلات عديدة، بل انتشر خبر الساعات الماضية، بانتشار (البق) قبل دورة الألعاب الأولمبية المقررة خلال فصل الصيف".

منتخب الجزائر


كوريا الشمالية

كعادتها،تحتل كوريا الشمالية ، ورئيسها المرتبة الأولي  في مؤشرات البحث ، علي محرك جوجل ، بسبب التصريحات النارية لرئيسها . 

بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون برسالة إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، معربًا عن تعازيه في ضحايا الزلازل الأخيرة التي وقعت في غرب اليابان.

وتعد هذه الرسالة خطوة نادرة، إذ ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم أرسل الرسالة إلى كيشيدا أمس الجمعة للتعبير عن "التعاطف العميق" و"التعازي" في الضحايا والخسائر الناجمة عن الزلازل في بداية العام.

وأضافت الوكالة أن كيم أعرب في الرسالة عن "الأمل بصدق في أن يتمكن الناس في المناطق المتضررة من التخلص من أثار الزلازل واستعادة حياتهم المستقرة في أقرب وقت ممكن".

وقالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية، وزعيمها، نادرا ما يرسل مثل هذه الرسائل إلى دول لا تعتبرها صديقة.

وكان زلزال بقوة 7.6 درجة قد ضرب مقاطعة "ايشيكاوا" في أول أيام العام الجديد أعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية التي أسفرت عن مصرع وإصابة المئات.

كوريا الشمالية
جوجل منتخب الجزائر كوريا الشمالية محرك جوجل عمرو أديب

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