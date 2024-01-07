خدمات طبية متكاملة|انتشار فرق المبادرات الصحية حول كنائس قنا في الاحتفال بعيد الميلاد

وجه الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بتواجد الفرق الطبية المختلفة حول تجمعات المواطنين، وذلك في كنائس المحافظة أثناء احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد، استمراراً لجهود مديرية الشئون الصحية بقنا في دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال المواسم والأعياد وتأكيد وصول الرعاية الصحية لهم خلال المواسم.



وأوضح بدران، أن مديرية الصحة وضعت خطة شاملة بهدف تقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للمواطنين المترددين على الكنائس والتجمعات العامة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، أن الخدمات الطبية شملت تقديم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة والضغط والسكر والاعتلال الكلوى، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة الكشف عن سرطان الثدي لدى السيدات.

وأكد “بدران”، انعقاد غرفة الأزمات بالمديرية على مدار الساعة طوال فترة العيد لمتابعة تقديم الخدمات الصحية بمنافذ الخدمة الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.



و قالت الدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بـ قنا ، إنه جرى دعم الفرق الطبية حول الكنائس بفرق تواصل مجتمعي وتثقيف صحي من أجل نشر التوعية والتثقيف الصحي للمترددين علي الكنائس.

وأشارت “فاروق”، إلى ضرورة الاستفادة من المبادرات الرئاسية المختلفة ونشر سُبل التطهير والتعقيم والتغذية السليمة ومتابعة الكشف الدوري للسيدات حول سرطان الثدي والاهتمام بالنظافة الشخصية للأفراد.

