عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالاً بعيد الميلاد المجيد

محافظ الغربية يزور المطرانية والكنيسة الإنجيلية بطنطا ويوزع هدايا الرئيس على الأطفال

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء محمد عمار مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية  وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ،في أجواء تسودها روح الإخاء والمحبة، وذلك من خلال زيارة إلى مطرانية طنطا والكنيسة الإنجيلية، ووزع خلالها هدايا الرئيس لجميع الأطفال الحاضرين.

وأكد محافظ الغربية أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

وزار محافظ الغربية مطرانية طنطا، حيث كان في استقباله، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي، النائبة ميرفت ألكسان عضو مجلس النواب، والنائبة إيريني ثابت عضو مجلس الشيوخ.

 

وقام محافظ الغربية بتوزيع هدايا الرئيس إلى الأطفال داخل الكنيسة ،وأشار المحافظ إلىن هدية الرئيس للأطفال هي تعبير عن الحالة الرائعة التي نعيشها في مصر من الترابط والتماسك، وإلى حرص الرئيس على مشاركة أخواتنا الأقباط كافة مناسبتهم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة الرئيس الملهم عبدالفتاح السيسي. 

ومن جانبه وجه الأنبا بولا الشكر والتقدير للرئيس والذي يعطينا دائما دروس في الوطنية والحب والانتماء الذي يجمع بين جميع طوائف الشعب المصري، وهو ما يظهر جليا في حرصه على تقديم الهدايا للأطفال في كل ربوع مصر.

كما حرص المحافظ على تقديم التهنئة للكنيسة الإنجيلية، حيث كان في استقباله القس منسى ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية بطنطا والقس نشأت وطسن وعدد أبناء الطائفة الإنجيلية، ووجه القس منسى التحية والتهنئة والشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي على هداياه للأطفال في يوم عيدهم، في لمسة جميلة مليئة بالحب والمشاركة وهو ما تعودنا عليه دائما من سيادته.

الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الداخلية الخير الحالة النائبة المس الكنيسة الإنجيلية المحافظة القيادات الأمنية الكنيسة ا القد الشعب المصر الطائفة امني المولى عز وجل أنجيل انية مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا مسيرة التنمية مساعد أول وزير الداخلية مسيحى مجلسي النواب والشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

ترشيحاتنا

دعاية انهزامية خلال الحرب.. القضاء الإسرائيلي يدرس التحقيق مع يائير نتنياهو

اتجاه في الزمالك بعدم تجديد عقد محمود علاء واهتمام بناصر ماهر وسامي.. تفاصيل

التنفيذ في 6 سنوات.. ننشر وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري

في بداية جلسة الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يوجّه رسالة لـ حزب الله

إنت سرقت الكوريك.. القصة الكاملة لمصرع تباع على يد سائق في القاهرة

باكيا ومقبلا يديه.. لحظة وداع وائل الدحدوح لنجله الشهيد الصحفي|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية بفستان جريء تشعل السوشيال ميديا

شاهد لحظة إنقاذ خيول من فيضانات في بريطانيا

سعرها يتخطى 300 ألف جنيه.. تفاصيل عن حقائب مي عمر تثير الجدل

35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

فيديو

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

بعد طرح شهادات 27٪.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار21 | فيديو

هكذا يحصلون على طعام|مقطع فيديو يوثق معاناة أطفال غزة للحصول على الغذاء.. شاهد

تناولت أدوية.. إلهام شاهين تكشف السر الحقيقي وراء فقدان الوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ