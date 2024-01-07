نسيج واحد.. محافظ بورسعيد يهنىء الأقباط بعيد الميلاد المجيد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مراسم الاحتفالات الرسمية بعيد الميلاد المجيد خلال زيارته للكاتدرائية ببورسعيد، حيث كان في استقباله الأنبا تادرس مطران بورسعيد، رافقه خلال زيارته كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأزهر والأوقاف وجامعة بورسعيد.

وزار محافظ بورسعيد الكنيسة الإنجيلية، حيث هنأ المحافظ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى كل المصريين بالخير واليمن والبركات.

وأكد محافظ بوسعيد، على وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

وأكد محافظ بورسعيد علي روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين ابناء الوطن الواحد والتي تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مؤكدا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مستيرة التنمية.

محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفال « الكاتدرائية» بعيد الميلاد المجيد IMG-20240107-WA0023 IMG-20240107-WA0014 IMG-20240107-WA0017 IMG-20240107-WA0018 IMG-20240107-WA0022 IMG-20240107-WA0016 IMG-20240107-WA0021 IMG-20240107-WA0013 IMG-20240107-WA0019 IMG-20240107-WA0011 IMG-20240107-WA0020 IMG-20240107-WA0015 IMG-20240107-WA0007 IMG-20240107-WA0012 IMG-20240107-WA0009 IMG-20240107-WA0008 IMG-20240107-WA0005 IMG-20240107-WA0001 IMG-20240107-WA0004 IMG-20240107-WA0000

وأعرب الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، عن شكره وتقديره للمحافظ على هذه الزيارة، مؤكدًا على عمق الروابط والمحبة بين أبناء بورسعيد، وتبادلهم المشاعر في جميع المناسبات .