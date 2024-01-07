خلال فصل الشتاء يتعرض أصحاب السيارات الي الكثير من الأعطال وذلك بسبب انخفاض درجة الحرارة، وبالتالي يفاجئ ملاك السيارات بالأعطال منها عدم قدرة تشغيل محرك السيارة في الصباح بسبب ضعف بطارية السيارة، وفي هذه الحالة يتم الاستعانة بـ كابلات المساعدة على بدء التشغيل بواسطة سيارة أخرى مانحة للتيار الكهربائي.

كيفية استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية



- كيفية استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية :

كيفية استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية

عند تشغيل سيارة بواسطة سيارة اخري مانحة للتيار الكهربي يجب أطفاء الإشعال في السيارتين ، وبعدها يتم توصيل الأقطاب الموجبة للبطاريات بواسطة الكابل الموجب الأحمر، وتوصيل الأقطاب السالبة للبطارية بواسطة الكابل الأسود السالب .

وبالتالي تبدأ عملية التوصيل بين السيارتين وفي هذه الحالة يجب مراعاة عدم ملامسة المشابك الحمراء للأجزاء المعدنية الأخرى بالسيارة دون قصد، وإلا فقد تحدث دائرة قصر كهربائية تؤدي الي أعطال بالسيارتين .

كيفية استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية

وأيضا يجب اختيار نقطة الأرضي المصمتة المخصصة لإدارة المحرك بواسطة مساعدة خارجية، ويمكن الاعتماد على أي جزء غير متحرك وغير مطلي في الشاسيه المعدني للسيارة لضمان التوصيل الآمن.

ولا يجوز توصيل كابل المساعدة على بدء الدوران بالقطب السالب لبطارية السيارة المعطلة مباشرة، وذلك لأنه يحدث تطاير للشرر عند توصيل المشبك الأخير، بالإضافة الي أن البطارية قد تتعرض للانفجار.

كيفية استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية

وعند الانتهاء من عملية التوصيل يجب تشغيل السيارة المانحة للتيار الكهربائي، وتركها دائرة لبضع دقائق، وبعد ذلك يتم محاولة تشغيل محرك السيارة المتعطلة، وإذا تعذر إدارة المحرك على الفور، فيجب التحقق من سلامة توصيل مشابك الكابلات، والانتظار لبضع دقائق قبل إعادة المحاولة مرة أخرى.

وعند تشغيل محرك السيارة المعطلة يمكن تشغيل الأجهزة الكهربائية المستهلكة للتيار مثل المروحة والإضاءة وتدفئة الزجاج الخلفي، وذلك لتجنب حدوث تلفيات في المجموعة الكهربائية بالسيارة بسبب ذروات الجهد الكهربائي.

كيفية استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية

وبعد الانتهاء يتم خلع كابلات المساعدة على بدء الدوران بترتيب عكسي لعملية التركيب، حيث يتم إزالة الكابل الأسود أولا، ثم يتم إزالة الكابل الأحمر بعد ذلك، بالإضافة إلى إيقاف الأجهزة الكهربائية المستهلكة للتيار الكهربائي غير الضرورية.