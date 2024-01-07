نصائح لتوفير استهلاك الوقود بالسيارات | تفاصيل

أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 تشهد ارتفاعات مستمرة منذ بداية عام 2024 ، وبالتالي يترتب على ذلك ارتفاع في أسعار المحروقات ، بالإضافة إلي أن سعر الوقود الآن مرتفع وهناك أشخاص ليس لديهم الاستطاعة علي مليء خزان وقود سياراتهم ويبحثون عن طرق لتوفير استهلاك الوقود .

نصائح لتوفير استهلاك الوقود بالسيارات

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من النصائح لتوفير استهلاك الوقود :

نصائح لتوفير استهلاك الوقود بالسيارات

1- إيقاف تشغيل محرك السيارة :

تمتلئ الشوارع داخل المدن بالإشارات المرورية التي تجبر أصحاب السيارات علي التوقف ، وبالتالي يجب عند التوقف المستمر إطفاء محرك السيارة لتوفير استهلاك الوقود .

2- الابتعاد قدر الإمكان عن التسارع :

نصائح لتوفير استهلاك الوقود بالسيارات

لترشيد استهلاك الوقود يجب الابتعاد تماما عن التسارع بالسيارة علي الطرق السريعة ، أو قبل الدخول علي إشارات المرور ، بالإضافة الي انه يجب الا تتخطي السيارة سرعة 120 كم/ساعة .

3- تخفيف وزن السيارة :

نصائح لتوفير استهلاك الوقود بالسيارات

زيادة وزن السيارة من دورة زيادة استهلاك الوقود، وبالتالي لترشيد استهلاك الوقود يجب تخفيف وزن السيارة .

4 المحافظة علي نسب الهواء بالإطارات :

نصائح لتوفير استهلاك الوقود بالسيارات

من الضروري أن تكون نسب الهواء بإطارات السيارة متساوية ، لان انخفاض ضغط الهواء بالإطارات يؤدي الي زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل الي 10% .