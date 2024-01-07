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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحمل 23 طنًا.. طائرة مساعدات سعودية للفلسطينيين بقطاع غزة تصل إلى العريش

طائرة مساعدات سعودية
طائرة مساعدات سعودية للفلسطينيين بغزة تصل إلى مطار العريش

وصلت إلى مطار العريش الدولي، اليوم الأحد، طائرة سعودية تحمل مساعدات إنسانية لصالح الفسطينيين بقطاع غزة، قادمة من مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية (الرياض).

وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد- في تصريح صحفي- إن الطائرة تحمل 23 طنًا من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية لصالح قطاع غزة.


وأضاف: أن متطوعي الهلال الأحمر المصري يقومون بإفراغ شحنة الطائرة تمهيدا لنقلها بشاحنات إلى مخازن الهلال الأحمر اللوجستية في مدينة العريش؛ لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع نظيره الفلسطيني.

وأشار زايد إلى أن هذه الطائرة تعد رقم 38 ضمن الجسر الجوي السعودي، التي تصل إلى مطار العريش الدولي لصالح قطاع غزة، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش، منذ 12 أكتوبر الماضي، 465 طائرة من بينها 382 حملت أكثر من 12 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة الي قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية؛ إلى جانب 83 طائرة حملت وفودًا رسمية وتضامنية عربية ودولية .

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