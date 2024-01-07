زيادة الميزانية وخفض الكثافات والقضاء على الأمية|خطة شاملة لتطوير التعليم حتى 2030

وضعت الدولة المصرية خطة محكمة لتطوير كافة القطاعات حتى عام 2030 ، فمع مطلع فترة رئاسية جديدة تستعد الدولة لمواصلة إنجازاتها ومكتسباتها المُحققة على مدار السنوات السابقة على عدد من الأصعدة، مُستهدفة في تلك الفترة تحقيق تطلعات وطموحات شعبها في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وفي تحقيق ريادة إقليمية وعلامية تليق بمكانة مصر وصدراتها بين الأمم.

فتعيش مصر الآن، فترة رئاسية جديدة تضع نصب أعينها مواصلة العمل ، للارتقاء بحياة الملايين من المصريين وتحسين سُبل معيشتهم، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية في ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة لجموع المصريين.

ولذا وضعت الدولة المصرية، وثيقة بملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030، حيث أصبحت الحاجة ملحة ومصـر علـى أعتاب فترة رئاسية جديدة إلى أن تضع الدولة المصرية كافة التحديات نصب أعينها بهدف تكاتف الجهود لصياغة سياسات كفيلة بالتغلب على تلك التحديات ومواجهتها بما يضمن مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليهـا المصريون على كافة الأصعدة.

وحصل موقع صدى البلد على أبرز الأهداف التي تخطط الدولة المصرية لإنجازها خلال الفترة 2024 / 2030 في ملف التعليم قبل الجامعي في مصر، وتتمثل التفاصيل فيما يلي :



زيادة قيمة الإنفــاق علــى التعليـم قبل الجامعي إلى 1.8 تريليون جنيه خلال الفتــرة (2030-2024) ، مقابل 861 مليار جنيه في التسع سنوات السابقة لها.

زيادة عدد الفصول بنحـو 105 آلاف فصـل حتـى عـام 2030 ليصـل إجمالـي عدد الفصول الجديـدة إلـى 225 ألف فصـل خلال الفتـرة (2030-2024)

خفض الكثافة الطلابية إلـى متوسـط 35 طالباً/ فصـل بحلـول 2030 مقارنـة بنحـو 45 طالـبًا/ فصـل خـلال عام 2023



تبني مبادرة رئاسية لخفض معدل الأمية الي ما يعادل الصفر الافتراضي (%7) بحلول عام 2030



زيـادة ملموسـة فـي أعـداد المـدارس للارتقـاء بمسـتوى التعليـم، حيـث مـن المسـتهدف تحقيـق المسـتهدفات التاليـة بحلـول عـام 2030 :

* زيادة عدد المدارس اليابانية من 81 مدرسة عام 2023 إلى 200 مدرسة عام 2030

* زيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من 54 مدرسة عام 2023 إلى 140 مدرسة عام 2030

* زيادة عدد مدارس المتفوقين من 21 مدرسة عام 2023 إلى 50 مدرسة عام .2030

* زيادة عدد مدارس النيل من 14 مدرسة عام 2023 إلى 150 مدرسة عام 2030

زيـادة معـدل الالتحـاق الصافـي بالتعليـم الابتدائـي إلـى نحـو %109 (متوسـط الزيـادة السـكانية 2 مليـون طفـل فـي

السنة ).



السنة ). القضاء على التسرب المدرسي في مرحلة التعليم الأساسي لتصل نسبة التسرب إلى 0%



رفـع نسـبة القيـد بريـاض الأطفـــــال (6-4سـنوات) إلـى مـا لا يقـل عـن %80 مقارنـة بنحـو %30 فـي العـام الدراسـي

.2023/2022



.2023/2022 ربــط %100 مــن المــدارس المصريــة بالإنترنــت للأغــراض التعليميــة ، وزيــادة عــدد المــدارس المتصلــة بخدمــات

الإنترنــت فائــق الســرعة بإســتخدام تكنولوجيــا الأليــاف الضوئيــة بنســبة 10 % ســنويا.

الإنترنــت فائــق الســرعة بإســتخدام تكنولوجيــا الأليــاف الضوئيــة بنســبة 10 % ســنويا. توفيــر بيئــة شــاملة داعمــة لدمــج ذوي الهمــم البســيطة بمــدارس التعليــم قبــل الجامعــي ، وتطويــر جــودة مــدارس التربيــة الخاصــة بــذوي الهمــم الحــادة والمتعــددة.

تحسـين ترتيـب مصـر فـي مؤشـر جـودة النظـام التعليمـي مـن المرتبـة 37 فـي عـام 2022 إلـى المرتبـة 20 فـي عـام

.2030

.2030 تحسـين ترتيـب مصـر فـي مؤشـر قـدرة النظـام التعليمـي علـى تلبيـة الإحتياجـات مـن المرتبـة 67 فـي عـام 2022إلـى المرتبـة 30 فـي عـام 2030