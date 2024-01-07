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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم… ننشر تفاصيل إقرار تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي… والتعليم العالي: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة الكيانات الوهمية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

هيدفعوا تمنه لو ضاع.. ننشر تفاصيل إقرار تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي

نشرت المدارس الثانوية تفاصيل إقرار تسليم التابلت الذي تم إلزام أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي على التوقيع عليه قبل الاستلام.

التعليم العالي: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة الكيانات الوهمية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق منشآت وهمية بمحافظة الفيوم، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.

رئيس جامعة بنها: إنجاز 96% من قوائم الانتظار بالمستشفيات وافتتاح 44 غرفة فندقية

تلقى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تقريراً من الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات حول تطوير وتحديث مستشفيات جامعة بنها ومشاركتها في المبادرات الرئاسية خلال عام 2023.

ننشر الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت مديريات التربية و التعليم، الأوراق المطلوبة للتقدم ل امتحانات الثانوية العامة 2024 

التعليم العالي: معامل المخاطر البيولوجية من أهم متطلبات البحث العلمي

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي في مصر من خلال إطلاق مشروع إنشاء المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية ذات مستوى الأمان الحيوي الثالث (BSL3)، الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

جامعة أسيوط تتصدر ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي لعام 2023

قال رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي ، إن الجامعة جاءت في صدارة ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي الصيني لعام 2023، حيث احتلت المركز الأول في مجالي الهندسة الكيميائية، وهندسة الإلكترونيات، والمركز الثاني مصريا في العلوم الهندسية وفقا لتصنيف الصيني شنغهاي.

 

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