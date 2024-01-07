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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: معامل المخاطر البيولوجية من أهم متطلبات البحث العلمي

البحث العلمي
البحث العلمي

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي في مصر من خلال إطلاق مشروع إنشاء المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية ذات مستوى الأمان الحيوي الثالث (BSL3)، الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
 

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، إنه لا بد من السعي المستمر في تطوير البنية التحتية العلمية في الجامعات والمراكز البحثية، مشيرا إلى أن هذا التطوير يعكس التوجه المصري نحو تعزيز البحث العلمي ودعم القدرات العلمية في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال العلوم البيولوجية.


وأكد المصدر أن إنشاء معامل المخاطر البيولوجية يُعد من أهم متطلبات البحث العلمي في مجال العلوم البيولوجية، حيث تلعب معامل المخاطر البيولوجية دورًا حيويًا في التعامل مع المخاطر البيولوجية، وذلك من خلال إجراء الأبحاث العلمية التي تهدف إلى فهم هذه المخاطر وتطوير أساليب للتعامل معها، بالإضافة إلى تطوير لقاحات وأدوية جديدة لعلاج الأمراض المعدية.

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وكان قد شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في خُطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي في مصر، إطلاق مشروع إنشاء المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية ذات مستوى الأمان الحيوي الثالث (BSL3)، الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.


وذلك بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والسيد اللواء سامي مصطفى مدير الحرب الكيميائية بوزارة الدفاع، واللواء دكتور عمرو علام الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ عاطف الدبيكي المراقب المالي التعليم العالي والبحث العلمي.


وفي ختام الاحتفال، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة لجامعة أسيوط وللفريق البحثي في إعداد وتنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيوفر بنية تحتية قوية للبحث العلمي في مجال علم الفيروسات والأمراض المعدية الأخرى.

تعزيز البنية التحتية تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

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