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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

100 ألف جنيه.. صندوق رعاية المبتكرين يطلق مسابقة قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ، عن إطلاق مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" التي يتم تنظيمها بالتعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ومنظمة Hult Prize  العالمية.

و تستهدف المسابقة طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة؛ لخلق تأثير إيجابي في مجتمعهم.

ويُمكنك تقديم فكرة أو نموذج أولي لمشروع مبتكر في أي مجال أو تخصص، طالما أنه يدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية.

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وسيحصل الفائز بالمركز الأول في المسابقة  على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، فضلاً عن دعمه بالدورات المتخصصة التي تؤهله لتمثيل مصر في المسابقة Hult Prize العالمية التي ستعقد سبتمبر 2024 بلندن على جوائز مجموعها مليون وخمسمائة ألف دولار.


ويمكن التقديم عبر هذا الرابط 

 

الجامعات والمعاهد العليا المصرية الجامعات والمعاهد العليا رعاية المبتكرين والنوابغ

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