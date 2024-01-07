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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا: تجهيز المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية بأحدث الأساليب العالمية

الدكتور ولاء شتا
الدكتور ولاء شتا

قال الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية في جامعة أسيوط، سوف يتم انشائه وتجهيزه بأحدث الأساليب والتجهيزات العالمية التي تتبع في هذا المجال.

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وزير التعليم العالي يشهد إطلاق المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية


وأشار إلى أن هناك دور هام يقوم به العلماء المصريون في الخارج ، حيث يتعاونون مع نظرائهم في الجامعات والمراكز البحثية المصرية ، وذلك بجميع مراحل المشروع، وهذا ما ظهر من خلق كوادر بشرية مُتميزة والتي هي قادرة على تشغيل وصيانة هذا النوع من المعامل وايضًا ضمان استمرار العمل بها.

 

وكان قد شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في خُطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي في مصر، إطلاق مشروع إنشاء المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية ذات مستوى الأمان الحيوي الثالث (BSL3)، الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وذلك بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، واللواء سامي مصطفى مدير الحرب الكيميائية بوزارة الدفاع، واللواء دكتور عمرو علام الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ عاطف الدبيكي المراقب المالي التعليم العالي والبحث العلمي.

الجامعات والمراكز البحثية المصرية الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار الجامعات والمراكز البحثية

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