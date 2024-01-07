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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انجي سلامة تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل مجمع 75

انجي سلامة
انجي سلامة

كشفت الفنانة انجي سلامة -خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي- تفاصيل مشاركتها في مسلسل مجمع 75، المنتظر عرضه اليوم الأحد 7 يناير، عبر قناة mbc1 ومنصة شاهد. 

وقالت انجي سلامة في تصريح لموقع صدى البلد، إن المسلسل سعودي يضم حلقات طويلة، مشيرة إلى أنها تشارك في أحداث المسلسل بدور فتاة مصرية تدعى هايدي، تعيش في مجمع سكني تدور فيه أحداث مع 6 عائلات مصرية. 

وتابعت انجي سلامة، إنها مستمرة في تصوير المسلسل منذ 6 أشهر، وأن التصوير يستمر لمدة عام كامل. 

كانت انجي سلامة -خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي- اتخذت قرار جديد يتعلق بالفن، بعدما قررت الاتجاه للتمثيل في شهر يوليو الماضي. 

وشاركت انجي سلامة في مسلسل «مجمع 75» المرتقب عرضه عبر منصة شاهد يوم 7 يناير الجاري، إذ تشارك في الأحداث بدور فتاة تدعى هايدي، ليكون المسلسل هو الثاني في أعمالها الفنية حتى الآن. 

إنجي سلامة والاتجاه للتمثيل

كشفت انجي سلامة - خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي - عن اتجاهها للتمثيل بعد نحو 4 سنوات من وفاة خطيبها الراحل، أواخر عام 2019. 

ونشرت انجي سلامة - خطيبة هيثم أحمد زكي - صورا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من مشاركتها بدور سهيلة في مسلسل ليه لأ الجزء الثالث. 

وحظى اتجاه انجي سلامة، للتمثيل بحفاوة من أصدقائها ومتابعيها، لاسيما أن القرار ذكرهم بمسيرة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي

وعلى الرغم من مرور نحو 4 سنوات، على وفاة هيثم أحمد زكي، المفاجأة، إلا أن انجي سلامة لم تعلن خطوبتها أو ارتباطها بشاب غيره.

وكشفت الفنانة الشابة انجي سلامة -خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي- تفاصيل إقدامها على دخول الوسط الفني، من خلال مسلسل ليه لأ الجزء الثالث. 

وقالت انجي سلامة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، إنها كانت تحب التمثيل منذ صغرها، لكن أهلها كانوا يمنعونها، ويرفضون دخولها الوسط الفني. 

وأضافت انجي سلامة، أنها اتخذت قرارا أخر، وهو استكمال العمل بالوسط الفني وعدم الاكتفاء بمسلسل واحد. 

 

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