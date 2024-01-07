عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل Oppo بأعلى دقة كاميرا

أفضل موبايل Oppo
أفضل موبايل Oppo بأعلى دقة كاميرا

كشفت شركة Oppo عن أفضل هاتفها الذكي بأعلى دقة كاميرا، وهو Oppo Find X6 Pro.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 50 ميجابكسل، و8 ميجابكسل، و50 ميجابكسل، و13 ميجابكسل. تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، ومستشعر Sony IMX766، وتدعم التثبيت البصري OIS.

كما يتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ووفقًا لاختبارات شركة Dxomark، فإن Find X6 Pro هو أفضل موبايل من Oppo بأعلى دقة كاميرا، حيث حصل على درجة 142/100 في اختبار الكاميرات.

ويأتي Oppo Find X6 Pro بسعر 13,999 جنيه مصري.

أفضل موبايل Oppo بأعلى دقة كاميرا

مميزات Oppo Find X6 Pro:

 

• كاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 50 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل

• شاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة Quad HD+

• معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت

• ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت

• بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة

• شحن سريع بقدرة 80 واط

• شحن لاسلكي بقدرة 50 واط

أفضل موبايل Oppo بأعلى دقة كاميرا

عيوب Oppo Find X6 Pro:

 

• لا يدعم المقاومة للماء والغبار

 

إذا كنت تبحث عن هاتف Oppo بكاميرا عالية الدقة، فإن Find X6 Pro هو الخيار الأفضل لك. يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 50 ميجابكسل، والتي يمكن أن تلتقط صورًا ومقاطع فيديو رائعة، كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

OPPO Oppo Find X6 Pro مميزات Oppo Find X6 Pro عيوب Oppo Find X6 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

مفاجأة في مفاوضات الأهلي مع مهاجم أجنبي .. تفاصيل

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

موضوعات متعلقة

مش هتحس بزيادة السعر.. 10 نصايح علشان تحافظ على باقة النت

بكاميرا 50 ميجابكسل وأفضل أداء.. تفاصيل سلسلة Oppo Reno 11

أخبار التكنولوجيا.. مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S24 المنافس الأقوى لـ iPhone 15.. وإنجلترا تتحدى أمريكا باستخدام تكنولوجيا صينية منعتها واشنطن

أشهر تصميمات تانج تان وجوني إيف من مصممي شركة أبل

تعرف على أفضل موبايلات يفضلها الشباب من سن 18 عاما

إنجلترا تتحدى أمريكا باستخدام تكنولوجيا صينية منعتها واشنطن.. اعرف الحكاية

بكاميرا 200 ميجابكسل وسعر برخص التراب.. موعد إطلاق الأسطورة الخارقة Note 13

الأسطورة الخارقة.. مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S24 المنافس الأقوى لـ iPhone 15

ترشيحاتنا

محمد صلاح يثير الجدل بـ كتاب الخروج عن النص.. ما القصة؟

بديل الـ iPhone..موبايل أندرويد جديد ب 2500 جنيه فقط 

كيا سبورتاج "هاي لاين" 2024 للبيع بهذا السعر

منتخب مصر يسجل الهدف الثاني في مرمى تنزانيا

حماس تكشف أكاذيب الاحتلال وتطالب سموتريتش باستعادة جنسيته الأوكرانية

متوعدة بالرد على اغتيال العاروري.. حماس: 4%من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل البحر.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

لبنان.. فيديو لسائق يتحرك وخرطوم الوقود في ماكينة تعبئة البنزين |شاهد

رغم تعاقده على جعفر العمدة 2.. لماذا يغيب محمد رمضان عن ماراثون الدراما؟

باقون ومستمرون.. رسالة مؤثرة من وائل الدحدوح أثناء دفن نجله الشهيد.. فيديو

فيديو

البنتاجون يتأخر 3 أيام في إبلاغ البيت الأبيض بمرض وزير الدفاع |فيديوجراف

لبنان.. فيديو لسائق يتحرك وخرطوم الوقود في ماكينة تعبئة البنزين |شاهد

أفشة: عبدالحفيظ لا يُقارن بـ بيبو.. وشيكابالا «زي ميسي» |«فيديوجراف»

باقون ومستمرون.. رسالة مؤثرة من وائل الدحدوح أثناء دفن نجله الشهيد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ