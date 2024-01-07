كشفت شركة Oppo عن أفضل هاتفها الذكي بأعلى دقة كاميرا، وهو Oppo Find X6 Pro.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 50 ميجابكسل، و8 ميجابكسل، و50 ميجابكسل، و13 ميجابكسل. تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، ومستشعر Sony IMX766، وتدعم التثبيت البصري OIS.

كما يتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ووفقًا لاختبارات شركة Dxomark، فإن Find X6 Pro هو أفضل موبايل من Oppo بأعلى دقة كاميرا، حيث حصل على درجة 142/100 في اختبار الكاميرات.

ويأتي Oppo Find X6 Pro بسعر 13,999 جنيه مصري.

أفضل موبايل Oppo بأعلى دقة كاميرا

مميزات Oppo Find X6 Pro:

• كاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 50 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل

• شاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة Quad HD+

• معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت

• ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت

• بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة

• شحن سريع بقدرة 80 واط

• شحن لاسلكي بقدرة 50 واط

أفضل موبايل Oppo بأعلى دقة كاميرا

عيوب Oppo Find X6 Pro:

• لا يدعم المقاومة للماء والغبار

إذا كنت تبحث عن هاتف Oppo بكاميرا عالية الدقة، فإن Find X6 Pro هو الخيار الأفضل لك. يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 50 ميجابكسل، والتي يمكن أن تلتقط صورًا ومقاطع فيديو رائعة، كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.