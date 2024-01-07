داخل البحر.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

نشرت الفنانة منة فضالي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت منة فضالي، مرتديه ليجن باللون الزيتي، ونسقت معه بلوفر باللون الأبيض مع جاكيت أنيق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منة فضالي، في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها .

كما اختارت منة فضالي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور منة فضالي