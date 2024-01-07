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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبيض×أسود.. ميرهان حسين تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير| شاهد

ميرهان حسين
ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت ميرهان حسين، مرتديه بنطال كلاسيك باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت بدلة كلاسيك باللون الاسود والأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ميرهان حسين، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ميرهان حسين، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ميرهان حسين 

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