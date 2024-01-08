أفضل هاتف iPhone بسعر رخيص يعتمد كثيرًا على أولوياتك وميزانيتك الحقيقية، فهناك عدة خيارات ممتازة تعتبر "رخيصة" نسبيًا مقارنة بعلم الآيات الأخرى لكن أسعارها تختلف:

iPhone SE (الجيل الثالث):

• المميزات: أرخص iPhone جديد بالكامل، معالج A15 Bionic سريع وقوي، كاميرا خلفية جيدة بدقة 12 ميجابكسل، تصميم صغير الحجم.

وفر فلوسك..أفضل هواتف iPhone بسعر رخيص

• العيوب: شاشة صغيرة LCD بدقة HD+، ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت فقط، بطارية أصغر من بعض الخيارات الأخرى.

iPhone XR:

• المميزات: شاشة كبيرة نسبيا بحجم 6.1 بوصة، تصميم أنيق، ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت، دعم iOS 17، يعتبر قيمة جيدة مقابل السعر.

وفر فلوسك..أفضل هواتف iPhone بسعر رخيص

• العيوب: معالج A12 Bionic أقدم وأضعف قليلًا مقارنة بخيارات أخرى، عمر بطارية متوسط، تصميم بحواف أكبر.

iPhone 11:

• المميزات: تصميم عصري مع شاشة Liquid Retina HD بحجم 6.1 بوصة، كاميرا خلفية مزدوجة، معالج A13 Bionic أسرع من A12 في XR، عمر بطارية أفضل قليلًا، يدعم iOS 17.

وفر فلوسك..أفضل هواتف iPhone بسعر رخيص

• العيوب: أضخم قليلًا وأثقل من SE (الجيل الثالث)، تصميم بحواف أكبر، ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت فقط.

iPhone 8 Plus:

• المميزات: أرخص خيار iPhone، شاشة كبيرة نسبيًا بحجم 5.5 بوصة، زر Home مألوف، تصميم كلاسيكي.

وفر فلوسك..أفضل هواتف iPhone بسعر رخيص

• العيوب: معالج A11 Bionic قديم جدًا مقارنة بالخيارات الأخرى، عمر بطارية أقل، iOS لن يتلقى تحديثات أحدث لفترة طويلة، تصميم بحواف كبيرة جدًا.

نصائح إضافية:

• يمكنك البحث عن عروض وخصومات على أسعار الهواتف الجديدة.

• فكر في شراء هاتف iPhone مستعمل بحالة جيدة إذا كانت ميزانيتك محدودة.

• تأكد من شراء هاتف غير مقفل (Unlocked) لضمان استخدامه مع أي شركة جوال.

• قيم احتياجاتك وأولوياتك قبل اختيار أي هاتف، ولا تركز فقط على السعر.

آمل أن تساعدك هذه المعلومات في اختيار أفضل هاتف iPhone بسعر رخيص وفقًا لاحتياجاتك وميزانيتك.