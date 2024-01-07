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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدعاء الحل الوحيد.. مستجدات الحالة الصحية للعامري فاروق | التفاصيل كاملة

العامري فاروق
العامري فاروق

أرجأت حالة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الصحية قرار سفره إلى الخارج لاستكمال العلاج ، حيث تدهورت الحالة الصحية له في الساعات الأخيرة، وتعرضت وظائف الجسم للتوقف نسبيا مع زيادة نزيف المخ من جديد .

وعلم صدى البلد ، أن الأطباء لن يستطيعوا التدخل الجراحي من جديد لإيقاف النزيف بعد التدهور الشديد لحالته الصحية.

وطالب جميع محبي العامري فاروق ، الدعاء له حيث أن حالته في تدهور كبير ، والدعاء هو الوسيلة الوحيدة التي يملكها الجميع.

جدير بالذكر أن العامري فاروق خضع منذ أيام قليلة ، لفحص شامل بمعرفة كونسولتو طبي من كبار الأطباء المختصين؛ لبحث إمكانية سفره خارج البلاد، ومن ثم عرض قرارهم النهائي على الخبراء الأجانب بأحد المستشفيات بأوروبا؛ للتأكيد على اتمام عملية السفر لاستكمال العلاج على النحو الأمثل، دون أن يتعرض لأي انتكاسة صحية.

جاء ذلك خلال التواصل والتشاور المستمر بين مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، وأسرة الوزير السابق العامري فاروق؛ للعمل على توفير أحسن علاج وكامل الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات الكبرى خارج البلاد؛ حتى يتجاوز هذه المحنة الصحية .

وتوقف تماما قرار السفر بعد ما تعرض له العامري فاروق من تدهور كبير في حالته الصحية.

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