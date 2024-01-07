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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير قطر لـ«بلينكن»: يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري

صدى البلد

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور الدوحة، اليوم الأحد، بمكتبه في قصر لوسيل. 

وحسب وكالة الأنباء القطرية، جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبشأن الأوضاع في غزة، أكد الأمير تميم ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة، والعمل على خفض التصعيد من أجل ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

حضر المقابلة، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

أمير قطر الدوحة غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة الوقف الفوري لإطلاق النار المدنيين

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