مركز القاهرة للدراسات المالية: مصر تملك القدرة على تجاوز تحديات الاقتصاد القومي

قال أشرف حجر، رئيس مركز القاهرة للدراسات المالية والاقتصادية، إن هناك 4 تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد القومي، وتَحِدّ من معدل النمو، وتعوق خطط التنمية، لكن القيادة السياسية في البلاد لديها القدرة علي تجاوز أي تحديات والمرور بمصر إلى بر الأمان.

وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات المالية والاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن أول التحديات، هو التغلب على عبء خدمة الدين، مضيفا أن الحكومة تعمل في هذا الاتجاه فوفقا لتصريحات وزير المالية عن الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من 95% نزولًا من 103 % في يونيو 2016.

وأضاف حجر، أن التحدي الثاني، يتمثل في ارتفاع الفائدة علي الإقراض، والذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل للمشروعات، ونحن بحاجة إلى المزيد من المبادرات لخفض أسعار الفائدة للمشروعات الصناعية، خاصة كثيفة العمالة.

وأشار أشرف حجر، إلى أن ثالث التحديات، يتمثل في تشجيع الاستثمارات بأنواعها، وعلى رأسها الاستثمارات المحلية القائمة، قبل الاستثمارات المحلية الجديدة، حيث أنها أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية، منوها بضرورة وجود توازن بين السياسات المالية والنقدية؛ للحفاظ على قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

المصريين بالخارج

نوه رئيس مركز القاهرة للدراسات المالية والاقتصادية، بأن رابع التحديات، هو فتح الباب للمصريين بالخارج لإقامة مشروعات على أرض الوطن باستثماراتهم بالعملة الصعبة وتذليل الصعوبات أمامهم.