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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

خالد النبوى يعزي الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله

صدى البلد

نعى الفنان خالد النبوى نجل المراسل الصحفي الفلسطينى وائل الدحدوح “حمزة”، الذي استشهد صباح اليوم بعد اغتياله من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلى .

وكتب خالد النبوى عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام :" هذه الطريق إخترناها طواعية وسقيناها بالدماء ، الصحفى وائل الدحدوح مع ابنته يودعان ابنه حمزة بعد استشهاده.

ووجه وائل الدحدوح، الصحفي الفلسطيني الشهير ومدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة، رسالة مؤثرة أثناء مراسم دفن ابنه الشهيد حمزة الدحدوح منذ قليل، فماذا قال؟. 

في صمود لم يمنع الأب من البكاء خلال لحظات فراق نجله البكري، قال وائل الدحدوح: “نشهد يا رب أن ولدي البكري حمزة كان من البارين، وكان شهمًا وكان كريمًا معطاء وكان حنونًا”. 

ووجه وائل الدحدوح حديثه لمن حوله، مضيفًا: “إذا كان أحد من الزملاء له شيء عند حمزة أنا موجود، إلى رحمة الله -تعالي-، إلى رحمة الله”. 

وتابع حديثه: “هذا قدرنا وهذه خياراتنا وهذه هي حياتنا على هذه الأرض وفي هذه الدنيا الفانية ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون، مختتمًا: “هذا هو خيارنا قبل حمزة وبعد حمزة ماضون ومستمرون”.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة، 29 عاما نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة صحفيين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

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