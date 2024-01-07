بلينكن: هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر أثرت على مصالح أكثر من 40 دولة

عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مؤتمرا صحفيا مشتركا في الدوحة، تناولا خلاله القضايا الأمنية الإقليمية الرئيسية.

وأكد الوزير الأمريكي بلينكن على التزام الولايات المتحدة بتجنب توسع الصراعات في المنطقة منذ اليوم الأول.

وأعرب البلدان عن التزامهما المشترك بمنع ظهور مناطق صراع جديدة في المنطقة.

وشدد بلينكن على أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أثرت بشكل مباشر على مصالح أكثر من 40 دولة وعطلت أكثر من 20% من الشحنات الدولية.

وأكدت الولايات المتحدة التزامها بالدفاع عن الأمن البحري في المنطقة لضمان التدفق الحر للتجارة.

وأشاد الوزير بلينكن بقطر في لعب دور حاسم في المفاوضات التي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة من غزة، مؤكدا التزام الولايات المتحدة ببذل جهود لا هوادة فيها لإعادة جميع الرهائن المتبقين إلى أسرهم.

وأقر الوزير بلينكن ببعض التقدم في توصيل المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة وناقش المحادثات الجارية مع إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية ومنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وذكر بلينكن أن أكثر من 20% من الشحنات الدولية الموجهة لمساعدة غزة تعطلت بسبب هجمات الحوثيين.