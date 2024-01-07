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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات "زيرو" أقل من 700 ألف جنيه .. بالأسعار

5 سيارات زيرو اقل
5 سيارات "زيرو" اقل من 700 ألف جنيه

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميم الهيكلي بين السيدان والرياضية والهاتشباك، بينما يبقى عامل السعر من أهم النقاط التي تترتب عليها عملية الشراء.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات "زيرو" أقل من 700 ألف جنيه.

5 سيارات "زيرو" اقل من 700 ألف جنيه

1 - تويوتا بيلتا

 

تحتوي السيارة على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 103 أحصنة، و 138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة لناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 نقلات، بالاضافة إلى وجود كاميرا خلفية، مع حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف.

وتضم أيضا زر تشغيل وايقاف المحرك، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، جنوط 15 و 16 بوصة، وقفل مركزي، ومكيف هواء، بالاضافة إلى مرايا جانبية وزجاج كهربائي، ونظام ايموبليزر المانع للسرقة.

 

تقدم السيارة تويوتا بيلتا 2023 بسعر رسمي يبدأ من 640 ألف جنيه حتى 695 ألف جنيه.

5 سيارات "زيرو" اقل من 700 ألف جنيه

2 – هيونداي اكسنت RB

 

تحتوي السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 125 حصانا، و156 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى زمن تسارع يبلغ 11.1 ثانية وصولًا من 0 لـ 100 كيلومتر، وسرعة قصوى تصل إلى 185 كيلومترا/ساعة، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.

وتضم أيضا عجلة قيادة متعددة الوظائف، وسائد حماية AIRBAGS، فرامل ABS، فتحة سقف كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي للابواب، جنوط رياضية، مرايا جانية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، حساسات ركن خلفية، شاشة تعمل باللمس.

 

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي اكسنت RB من 700 الف جنيه حتى 750 الف جنيه.

5 سيارات "زيرو" اقل من 700 ألف جنيه

3 - ميتسوبيشي اتراج

 

زودت السيارة بمحرك 3 سلندر ثلاثي الاسطوانات، قوة اجمالية للمحرك 76 حصانا و 100 نيوتن متر من عزم الدوران، سعة 1200 سي سي، وتضم ايضا “نظام صوتي ترفيهي”، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مرايا جانبية كهربائية، ريموت تحكم سنتر لوك، انذارا مانعا للسرقة، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية ثنائية بعدد 2 للسائق والمقعد الامامي، بلوتوث ومدخل AUX، مصابيح ضباب.

 

تقدم السيارة بسعر رسمي يبلغ 670,000 جنيه لموديلات 2024.

5 سيارات "زيرو" اقل من 700 ألف جنيه

4 - نيسان صني 

 

تأتي نيسان صني 2024 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 أحصنة، و134 نيوتن متر من عزم الدوران، اضافة إلى ناقل سرعات خماسي النقلات مانيوال، وآخر أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الدفع الامامي للجميع، ويصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتضم السيارة حساسات ركن، كاميرا، شاشة تعمل باللمس، مقود حركة مالتي فانكشن، زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم، مرايا جانبية كهربائية، سنتر لوك، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة".

 

تقدم السيارة بأسعار رسمية تتراوح بين 612.400 ألف جنيه و 678 ألف جنيه.

5 سيارات "زيرو" اقل من 700 ألف جنيه

5 – بي واي دي F3

 

تحتوي السيارة على فرامل abs مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل ebd، بالإضافة إلى وسائد هوائية ثنائية بعدد 2 airbags، ومكيف هواء، وجنوط رياضية، فرش جلد، مرايا جانبية كهربائية، مدخل usb وaux، وقفل مركزي للأبواب، وانذار مانع للسرقة، إضافة إلى زجاج خلفي مظلل.

وتضم ايضا “نظام صوتي ترفيهي”، بينما تستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، بقوة 108 أحصنة، و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومترا في الساعة، مع ناقل سرعات يدوي 5 غيار أو آخر أوتوماتيكي الاداء.

 

تتراوح أسعار السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بين 600 ألف و680 ألف جنيه.

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