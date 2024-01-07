عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بأبيات شعرية.. محمد مهنا يفتتح احتفالية البيت المحمدي بسرد حياة رائد التصوف

البيت المحمدي
البيت المحمدي

أعرب الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي، عن بالغ تقديره للسادة العلماء الذين حرصوا على إحياء ذكرى الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم رائد التصوف في العصر الحديث، مؤكدًا أنه رحمه الله كانت حياته في العلم، ونشر التصوف الراشد، مسترشدًا ببعض الأبيات الشعرية التي تسرد حياته في الدعوة إلى الله المستمدة من صحيح الدين الإسلامي. 

 


تلا كلمته عرض لفيلم وثائقي عن حياة الشيخ محمد زكي تحدث فيها علماء من الأزهر عن جهوده في إحياء التصوف في العصر الحديث.

 


يشار إلى أن  علماء الأزهر قد توافدوا منذ قليل  للمشاركة في احتفالية  البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث  بالذكرى السادسة والعشرين للإمام الرائد فضيلة الشيخ محمد زكي إبراهيم - رحمه الله - وذلك  بساحة البيت المحمدي بـالمقطم، حيث حضر: فضيلة الأستاذ الدكتور محمود توفيق، عضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالحميد مدكور، أمين عام مجمع اللغة العربية، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون، وعضو مجمع البحوث الإسلامية،وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم بيومي عميد كلية أصول الدين والدعوة الزقازيق، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي عميد كلية الدعوة، وفضيلة الدكتور رمضان الصاوي عميد كلية الشريعة والقانون تفهنا الأشراف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمود الصاوي وكيل كليتي الدعوة والإعلام السابق، والأستاذ الدكتور علاء جانب وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة، والأستاذ الدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس، والمدَّاحين والمبتهلين الشيخ إيهاب يونس، والمنشد عبدالرحمن أبو شعر.

أبيات شعرية الدكتور محمد مهنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر.. تعرف على الحقيقة

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

ترشيحاتنا

انتشروا على الحدود.. الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لأي تطورات مع حزب الله

طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر.. تعرف على الحقيقة

خطة حكومية .. إتاحة سلع جديدة في التموين أمام المواطنين

حب أسطوري ووفاة مأساوية.. تفاصيل حزينة لنهاية زوجين أبكت أهالي الوراق

مصر تطلق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي.. في هذا التوقيت

بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة.. عقوبات مشددة للتلاعب في أسعار الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تأجيل طرحه فى دور العرض .. تعرف على تفاصيل فيلم ليلة العيد

أبيض×أسود.. ميرهان حسين تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير| شاهد

قبل عرضه في السينمات.. طرح البوسترات الرسمية لأبطال فيلم «الملكة»| صور

أفضل من أنجبت الملاعب| حكاية اعتزال مؤلف كابتن ماجد بعد 43 عاما من الشهرة

فيديو

الخطوات والأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

ياسمينا العبد تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من فيلم سكر|خاص

راقص شرقي محترف.. فيديو مثير لـ رئيس أوكرانيا ما حقيقته؟

البنتاجون يتأخر 3 أيام في إبلاغ البيت الأبيض بمرض وزير الدفاع |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ