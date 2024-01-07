بأبيات شعرية.. محمد مهنا يفتتح احتفالية البيت المحمدي بسرد حياة رائد التصوف

أعرب الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي، عن بالغ تقديره للسادة العلماء الذين حرصوا على إحياء ذكرى الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم رائد التصوف في العصر الحديث، مؤكدًا أنه رحمه الله كانت حياته في العلم، ونشر التصوف الراشد، مسترشدًا ببعض الأبيات الشعرية التي تسرد حياته في الدعوة إلى الله المستمدة من صحيح الدين الإسلامي.



تلا كلمته عرض لفيلم وثائقي عن حياة الشيخ محمد زكي تحدث فيها علماء من الأزهر عن جهوده في إحياء التصوف في العصر الحديث.



يشار إلى أن علماء الأزهر قد توافدوا منذ قليل للمشاركة في احتفالية البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث بالذكرى السادسة والعشرين للإمام الرائد فضيلة الشيخ محمد زكي إبراهيم - رحمه الله - وذلك بساحة البيت المحمدي بـالمقطم، حيث حضر: فضيلة الأستاذ الدكتور محمود توفيق، عضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالحميد مدكور، أمين عام مجمع اللغة العربية، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون، وعضو مجمع البحوث الإسلامية،وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم بيومي عميد كلية أصول الدين والدعوة الزقازيق، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي عميد كلية الدعوة، وفضيلة الدكتور رمضان الصاوي عميد كلية الشريعة والقانون تفهنا الأشراف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمود الصاوي وكيل كليتي الدعوة والإعلام السابق، والأستاذ الدكتور علاء جانب وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة، والأستاذ الدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس، والمدَّاحين والمبتهلين الشيخ إيهاب يونس، والمنشد عبدالرحمن أبو شعر.