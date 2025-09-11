هاتف Redmi 15C الجديد .. جهاز متكامل بسعر منافس | تفاصيل

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الجديد Redmi 15C، الذي يندرج ضمن الفئة الاقتصادية، ويجمع بين الأداء القوي والسعر التنافسي. يتميز الهاتف ببطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير توفر استخدامًا ممتدًا يصل إلى يومين، مع دعم تقنية الشحن السريع 33 واط، مما يتيح شحن البطارية حتى 50% خلال 31 دقيقة فقط.

الهاتف مزود بشاشة كبيرة بحجم 6.9 بوصة تدعم دقة HD+ ومعدل تحديث يصل إلى **120 هرتز** لتجربة مشاهدة غامرة وسلاسة فائقة، مع حماية للعين عبر شهادات TÜV Rheinland.

يعتمد Redmi 15C على معالج MediaTek Helio G81-Ultra ثماني النواة، مع إصدارات تصل إلى 8 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت. يعمل الهاتف بنظام Xiaomi HyperOS 2 الذي يوفر أداءً سلسًا وميزات مبتكرة.

في جانب التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل، مع دعم أوضاع تصوير متنوعة.

يتوفر Redmi 15C بأربعة ألوان عصرية وبأسعار تبدأ من 6199 جنيهًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن جهاز متكامل بسعر منافس.