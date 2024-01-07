نشأت الديهي: بلينكن بيلف الكرة الأرضية لتلافي التصعيد ومش قادر على نتنياهو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الحوثي تمثل 8% من الشعب اليميني، ورغم ذلك أصبحت تسيطر على اليمن بشكل شبه كامل، حيث تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء والكثير من المناطق المفصلية في اليمن مثل ميناء الحديدة.

وتابع "الديهي" خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مصر تتأثر بما يجري في مضيق باب المندب وخليج عدن، من هجمات للحوثين على السفن الإسرائيلية، وكذلك العالم أجمع، حيث قامت الكثير من السفن العالم بتغيير مسارها إلى طريق رأس رجاء الصالح، معقبًا: "بقول للحوثيين ضرباتكم لا تشعر إسرائيل بالوجع، وما يشعر بضرباتكم هو دول أخرى" .

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقوم بجولات حول الكثير من دول المنطقة، من أجل عدم تصعيد الوضع في المنطقة، معقبًا: "بلينكن بليف الكرة الأرضية لتلافي التصعيد في المنطقة، ومش قادر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".



وأشار إلى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي فشل في كل أهدافه من الحرب على قطاع غزة، سواء في القضاء على حماس أو تحرير الأسرى، مشيرًا إلى أن نتنياهو يهدد حزب الله بسيناريو مماثل لما يحدث في قطاع غزة، معقبًا: "نتنياهو يهزي، نتنياهو أصبح يدافع عن نتنياهو وليس من أجل الدفاع عن دولة الاحتلال، مستعد لإشعال النار في الجميع من أجل البقاء في السلطة" .