أخبار التعليم|رفع دعم التأمين الصحي على الطلاب إلى 386.5 مليون جنيه بموازنة 2024/2023 .. لن يكون 7 يناير| توقيت عيد الميلاد المجيد يتغير في القرن الجديد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس جامعة سوهاج يؤكد: مصر ستظل نسيجا وجسدا واحدا ووطنا للسلام

أجرى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج منذ قليل، عددًا من الزيارات إلى الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية لتقديم التهنئة للاخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، يصاحبه كل من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نائبي رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة.

تجهيز كوادر بشرية بـ10 جامعات تكنولوجية للتعامل مع العصر

تستعد الدولة المصرية مع مطلع فترة رئاسية جديدة لمواصلة إنجازاتها ومكتسباتها المحققة على مدار السنوات السابقة على عدد من الأصعدة، مستهدفة في تلك الفترة تحقيق تطلعات وطموحات شعبها في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وفي تحقيق ريادة إقليمية وعالمية تليق بمكانة الدولة المصرية وصدارتها بين الأمم.

أستاذ مناعة يحذر الطلاب من تناول القهوة عند المذاكرة بهذه الكمية

تزامنا مع امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات والاقتراب من امتحانات الشهادة الإعدادية يلجأ الكثير من الطلاب إلى شرب المنبهات خاصة شرب القهوة لذلك نقدم عدة نصائح للطلاب لعدم الإفراط في تناول القهوة .

التوجهات الإستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي|خبير: تحقق نهضة تعليمية عالمية

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

8 أهداف عاجلة على رأس أولويات الدولة المصرية لتطوير التعليم قبل الجامعي

حددت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 تفاصيل الأهداف والأولويات العاجلة التي تسعى الدولة المصرية لإنجازها بشكل عاجل في ملف التعليم قبل الجامعي .

"اطمنوا منسقين"|وزير التعليم لـ"صدى البلد": الكهرباء لن تنقطع بلجان امتحانات الثانوي الإلكترونية

حسم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن تخوفات أولياء الأمور والطلاب من انقطاع الكهرباء في اللجان أثناء سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها إلكترونيا في المدارس المجهزة.

تطبيق الجدارات في 756 مدرسة وإقامة 10 أخرى تطبيقية بمشاركة القطاع الخاص

أكدت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 التي أعلنتها الحكومة اليوم في بيان رسمي لها، حرص الدولة على تطويـر التعليـم والتدريـب المهنـي، مشددة على أنها من أبرز المستهدفات والأولويات العاجلة.

بـ3800 جنيه شهريا| دراسة تكلفة تعيين 30 ألف معلم مساعد لسد العجز

أكدت الحكومة المصرية ، أنه يتم دراسـة تكلفـة تعييـن عـدد 30 ألـف معلـم مسـاعد بتكلفـة سـنوية تقـدر بنحـو 1.4 مليـار جنيـه لسـد العجـز فـي المعلميـن ، مـن خـلال مسـابقة تجـرى لهـذا الغـرض ، موضحة أن هذا سيتم بمتوسـط تكلفـة شـهرية للمعلـم تقـدر بنحـو 3800 جنيـه.

لن يكون 7 يناير.. توقيت عيد الميلاد المجيد سيتغير في القرن الجديد

احتفلت الكنائس الكاثوليكية في الغرب بـ عيد الميلاد المجيد، يوم الاثنين والذي كان بتاريخ 25 ديسمبر، بينما تنتظر الكنائس الأرثوذكسية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي يحين موعده يوم 7 يناير، فلماذا يختلف الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بين كنائس الشرق والغرب.

75.4 مليار جنيه زيادة بميزانية التعليم قبل الجامعي خلال عام 2023/2024

أعلنت الحكومة عن زيـادة مخصصـات التعليـم قبـل الجامعـي بـ 75.4 مليـار جنيـه لتصـل الـى 392.4 مليـار جنيـه في موازنـة عـام 2024/2023 .

رفع دعم التأمين الصحي على الطلاب إلى 386.5 مليون جنيه بموازنة 2024/2023

قررت الحكومة، رفـع دعـم التأميـن الصحـي علـى الطـلاب لـ386.5 مليـون جنيـه في موازنـة 2024/2023 .