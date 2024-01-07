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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يؤكد: مصر ستظل نسيجا وجسدا واحدا ووطنا للسلام

صدى البلد

أجرى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج منذ قليل، عددًا من الزيارات إلى الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية  والإنجيلية لتقديم التهنئة للاخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، يصاحبه كل من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نائبي رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة.

ولفيف من عمداء الكليات، واللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، و وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من طلاب من أجل مصر.

وثمن "النعماني" خلال زيارته روح التسامح والمحبة والوحدة الوطنية التي تفتخر بها بلادنا طوال تاريخها، مؤكداً علي ان  الله أنعم على مصر بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، بحكمة قائد رشيد، ورجال أجهزة أمنية قوية، ومخلصة لوطنها، لتظل مصر نسيجًا وجسدًا واحدًا ووطنًا للسلام.

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محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان جولتهما بتهنئة الأقباط بزيارة مطرانية طهطا وكنيسة المراغة

جامعة سوهاج

وأكد على اعتزاز مجتمع الجامعة من أعضاء هيئة تدريس  وجهاز إداري وطلاب غاية الاعتزاز بكل المشاعر الأخوية والروابط القوية والسماحة الدينية التي تُعد الركيزة الأساسية التي تميز الشعب المصري الحريص على وحدته.

وبدأت الجولة بزيارة الكنيسة الإنجيلية حيث قدم التهنئة للقس مايكل يعقوب راعي الكنيسة الإنجيليّة،  ثم توجه الي مطرانية الأقباط الكاثوليك مقدماً التهنئة للأنبا توما، واختتم زيارته بزيارة مطرانية سوهاج، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة.

وأوضح رئيس الجامعة ان طلاب من أجل مصر قاموا بتوزيع  الهدايا على الأطفال داخل الكنيسة، في لمسة إنسانية عن مدى عمق العلاقات والمشاعر بين أبناء الوطن الواحد، وتعبيراً عن الحالة الرائعة التي نعيشها في مصر من الترابط والتماسك.

داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي.

ومن الجدير بالذكر إنه خلال الزيارة وفي أجواء من البهجة والسعادة قام طلاب من أجل مصر بفقرة غنائية مشاركة منهم للإخوة الأقباط فرحتهم بعيدهم.

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