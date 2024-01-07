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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان جولتهما بتهنئة الأقباط بزيارة مطرانية طهطا وكنيسة المراغة

صدى البلد

اختتم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بصحبة اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولته التي بدأت صباح اليوم، لتهنئة الإخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بزيارة مطرانية طهطا، وكنيسة المراغة، حيث قدم المحافظ التهنئة للأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة، والقساوسة والآباء والكهنة بكنيسة المراغة.

ورافق المحافظ ومدير الأمن كلا من احمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد عمرو ابو سحلي وكيل فرع الأمن الوطني، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الامنية والتنفيذية، ومشايخ الأزهر والأوقاف.

انهيار منزل مكون من طابقين في سوهاج

لتقديم التهنئة بعيد الميلاد.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يزوران مطرانيات البلينا وجرجا

محافظة سوهاج

و شهدت المطرانيات والكنائس والأماكن العامة والمتنزهات بمختلف أرجاء المحافظة توافد العديد من الأخوة الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من البهجة والسرور.

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سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج كنيسة المراغة

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