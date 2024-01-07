محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان جولتهما بتهنئة الأقباط بزيارة مطرانية طهطا وكنيسة المراغة

اختتم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بصحبة اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولته التي بدأت صباح اليوم، لتهنئة الإخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بزيارة مطرانية طهطا، وكنيسة المراغة، حيث قدم المحافظ التهنئة للأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة، والقساوسة والآباء والكهنة بكنيسة المراغة.

ورافق المحافظ ومدير الأمن كلا من احمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد عمرو ابو سحلي وكيل فرع الأمن الوطني، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الامنية والتنفيذية، ومشايخ الأزهر والأوقاف.

محافظة سوهاج

و شهدت المطرانيات والكنائس والأماكن العامة والمتنزهات بمختلف أرجاء المحافظة توافد العديد من الأخوة الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من البهجة والسرور.