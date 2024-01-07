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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مفاجأة.. الفنانة مي فاروق تحتفل بخطوبتها على الفنان محمد العمروسي | فيديو

صدى البلد

احتفلت الفنانة مي فاروق بخطبتها على الفنان محمد العمروسي مساء الأحد بحسب فيديو تاني نشره برنامج et بالعربي عبر انستجرام.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

تفاصيل آخر حفلات لمي فاروق 

 

https://www.instagram.com/reel/C1z-8Zzstvb/?igsh=MTAyeHN4dmN4ajlxZQ==

وأحيت المطربة مي فاروق حفلها الأخير على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية تحت عنوان روائع السنباطي بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء وعلى رأسهم الفنانة شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي والفنان أحمد سعد، والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان فؤاد زبادي والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

 

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مي فاروق تحيي حفلا غنائيا فى دار الأوبرا منتصف الشهر الحالي

 

أحدث أغاني مي فاروق 

 

يشار إلى أنه في منتصف سبتمبر الماضي، طرحت الفنانة مي فاروق، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو lyrics video  مقاطع مصورة لأغنيتها الجديدة بعنوان "ليه" والتى تفتتح بها نشاطها الفنى مع بدايات موسم الشتاء. 

أغنية ليه لـ مي فاروق، من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومن إخراج إيهاب العادلى وأحمد الششتاوى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند". 

ودارت فكرة التصوير فى إطار بسيط، وسط جبال المملكة العربية السعودية، وعبرت الفنانة مى فاروق عن معنى كلمات الأغنية.

مي فاروق محمد العمروسي خطوبة مي فاروق الفنانة مى فاروق انستجرام

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