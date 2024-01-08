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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

30 دقيقة مخيفة.. تفاصيل مرعبة قضاها أهالي ساقلتة بـ«حريق المليون جنيه»..فيديو

جانب من الحريق بسوهاج
جانب من الحريق بسوهاج

"الحقونا.. هاتوا مياه بسرعة مياه.. بلغوا النجدة.. كلموا المطافي"، هكذا وبرتم سريعًا وبوتيرة ضجيجها ذاع صيتها بكافة أرجاء مركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، عندما نشبت النيران بأحد المحال التجارية بشارع 23 يوليو دائرة المركز.

نشبت النيران بمحل لبيع الادوات المنزلية بشارع 23 يوليو بساقلتة، وإلتهم لهيبها أدوات منزلية داخل المحل تقدر بأكثر من مليون جنيه، دون حدوث أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

حاول الأهالي إخماد النيران قدر استطاعتهم لكن لهيبها وشرارها كان يتكاثر وكأنه كائن حي لا يموت، وعلى الفور استغاث أهالي المنطقة بالحماية المدنية، وانتقلت وحدة الحماية المدنية إلى مقر الحريق، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على نيران الحريق في خلال 30 دقيقة متواصلة من النيران الملتهبة التي ظلت تأكل بمحتويات المحل.

والتي تقدر بأكثر من مليون جنيه، كما تم انقطاع الكهرباء عن المنطقة بشكل كامل؛ منعًا لامتداد النيران إلى المنازل المجاورة للمحل المشتعلة به النيران، هكذا عاش أهالي مدينة ساقلتة 30 دقيقة من الرعب والمخاوف الدامية بالرغم من عدم وجود أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح إلا أن مشهد النيران المتوهجة كان يخيف قلوبهم.

النيران تلتهم أدوات منزلية بمليون جنيه بمحل تجاري في سوهاج

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تفاصيل الواقعة

IMG_٢٠٢٤٠١٠٧_٢٣١٦٣٣ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١٠٧_٢٣١٦٣٣ - قص
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received_1415871002696012
IMG_٢٠٢٤٠١٠٧_٢٣١٦٣٣
IMG_٢٠٢٤٠١٠٧_٢٣١٦٣٣
IMG_٢٠٢٤٠١٠٧_٢٣١٧٠٤
IMG_٢٠٢٤٠١٠٧_٢٣١٧٠٤
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IMG_٢٠٢٤٠١٠٧_٢٣١٧١٦
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IMG_٢٠٢٤٠١٠٧_٢٣١٧٣١
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IMG_٢٠٢٤٠١٠٧_٢٣١٧٥٠
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وتعود أحداث الواقعة عندما شهد شارع 23 يوليو بمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، منذ عدة دقائق، حريق هائل بمحل أدوات منزلية، به بضاعة تقدر بأكثر من مليون جنيهًا، حيث نشبت النيران والتهمت كل شئ.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا عبر خط النجدة، مفاده نشوب النيران بمحل ادوات منزلية بشارع 23 يوليو أمام برج راشد، دائرة المركز.

وعلى الفور تم انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة منعًا لامتداد النيران لبقية المحلات والمنازل المجاورة له، كما تم الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد نيران الحريق والسيطرة عليه، وبالفعل تم إخماد النيران، دون حدوث أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وجاري تحرير محضرًا بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، وجاري حصر التلفيات ومعرفة قيمة الخسائر.

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