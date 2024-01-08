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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لتخفيف الألم.. علماء يتوصلون لـ طريقة جديدة في التنويم مغناطيسي

صدى البلد

وجد العلماء طريقة لتسهيل تنويم الأشخاص مغناطيسيًا، وذلك عن طريق نبض موجات كهربائية عبر أدمغتهم.

التنويم المغناطيسي هو حالة متغيرة من الوعي وزيادة الاسترخاء التي تسمح بتحسين التركيز، وقد تم استخدامه لسنوات للمساعدة في الحالات المزمنة مثل الألم العضلي الليفي، حيث يعاني المصابون من ألم شديد عند تحريك أجسادهم.

لكن خيار العلاج، الذي يهدف إلى تغيير كيفية إدراك الشخص للألم من أجل تقليل الأعراض قد فشل بالنسبة للعديد من الذين لم يتم تنويمهم بشكل فعال، ومع ذلك يقول الباحثون الآن في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا إنهم 'فكوا الشفرة' لزيادة فرصة تنويم المريض بشكل كبير.

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في دراسة شملت 80 من المصابين بالفيبروميالجيا، تم إطلاق موجات كهربائية على نصفهم في قشرة الفص الجبهي، وهي منطقة في الجزء الأمامي من الدماغ مسؤولة عن معالجة الألم.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تلقوا التحفيز الكهربائي كانوا أسهل بكثير في التنويم المغناطيسي، ويعاني حوالي أربعة ملايين من البالغين في الولايات المتحدة من الألم العضلي الليفي، بينما يعاني 51 مليون آخرين من الألم المزمن، وهو الألم الذي كانوا يعانون منه لسنوات دون راحة.

وقد يعاني العديد من هؤلاء البالغين أيضًا من زيادة الوزن أو السمنة، أو اتباع نظام غذائي غير صحي أو عدم ممارسة التمارين الرياضية، ويتم تقديم التنويم المغناطيسي لعدد منهم كعلاج لآلامهم، خلال جلسة التنويم المغناطيسي التي يجريها طبيب نفسي، يتم وصف المرضى على أنهم قد تم نقلهم إلى حالة تشبه النشوة حيث تحسنت لديهم القدرة على التركيز.

يُطلب من المرضى في البداية الاسترخاء وتخيل موقع جميل، مثل الشاطئ أو الجزيرة الاستوائية. خلال الجلسة، يقترح الأطباء النفسيون أن يشعروا بالأحاسيس المرتبطة بهذه المواقع عندما يشعرون بالألم.

ويقول الخبراء إن هذا يساعد على تغيير كيفية إدراك المرضى لإشارات الألم الصادرة عن أجسادهم والاستجابة لها.

تشمل العلاجات الأخرى للفيبروميالجيا مسكنات الألم والعلاج الطبيعي وتغيير نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي أفضل وممارسة المزيد من التمارين الرياضية.

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وقال الدكتور نوح ويليامز، وهو طبيب نفسي مشارك في الدراسة: "لقد فوجئنا بسرور بأننا تمكنا، خلال 92 ثانية من التحفيز، من تغيير سمة دماغية مستقرة كان الناس يحاولون تغييرها لمدة 100 عام، ولقد قمنا أخيرًا بفك الكود الخاص بكيفية القيام بذلك".

وأضاف الدكتور أفيك فيرمان، وهو طبيب نفسي مشارك أيضًا في الدراسة: "نحن نعلم أن التنويم المغناطيسي هو علاج فعال للعديد من الأعراض والاضطرابات المختلفة، وخاصة الألم".

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