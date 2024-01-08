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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة أعمال بناء مخالف بأحياء الإسكندرية .. صور

إيقاف أعمال بناء
إيقاف أعمال بناء مخالف بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء ، بتواصل جهود رصد مخالفات البناء علي مدار اليوم و التصدي للمخالفين بكل حزم، لتحقيق الانضباط بالشارع السكندري.

وفي إطار تعليمات الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه بالتصدي لأعمال البناء المخالف توجهت حملة مكثفة .


في استجابة لشكاوى المواطنين، بوجود أعمال بناء مخالف، بعزبة البرنس، وتوجهت حملة مكثفة بحضور وحدة التدخل السريع  بالحي، و مديري و ممثلي إدارات المتابعة الميدانية، وإشغال الطريق، والإدارة الهندسية بالحي.

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وأسفرت الحملة عن فك الشدة الخشبية، و التحفظ على كمية من الأخشاب، و جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة .

وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك، تم إيقاف أعمال ترميم مخالف بدون ترخيص بمصنع سجاد بشارع عبد المنعم ، والتحفظ على المواد المستخدمة، وذلك بوجود مهندس المنطقة،  إدارة المشروعات ، والمتابعة الميدانية.
وشددت المهندسة نهى خليفه على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون .

الاسكندرية محمد الشريف بناء مخالف مخالفات البناء حي الجمرك حي المنتزة ثان

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