إزالة أعمال بناء مخالف بأحياء الإسكندرية .. صور

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء ، بتواصل جهود رصد مخالفات البناء علي مدار اليوم و التصدي للمخالفين بكل حزم، لتحقيق الانضباط بالشارع السكندري.

وفي إطار تعليمات الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه بالتصدي لأعمال البناء المخالف توجهت حملة مكثفة .



في استجابة لشكاوى المواطنين، بوجود أعمال بناء مخالف، بعزبة البرنس، وتوجهت حملة مكثفة بحضور وحدة التدخل السريع بالحي، و مديري و ممثلي إدارات المتابعة الميدانية، وإشغال الطريق، والإدارة الهندسية بالحي.



وأسفرت الحملة عن فك الشدة الخشبية، و التحفظ على كمية من الأخشاب، و جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة .

وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك، تم إيقاف أعمال ترميم مخالف بدون ترخيص بمصنع سجاد بشارع عبد المنعم ، والتحفظ على المواد المستخدمة، وذلك بوجود مهندس المنطقة، إدارة المشروعات ، والمتابعة الميدانية.

وشددت المهندسة نهى خليفه على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون .