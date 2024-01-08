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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب المنتخب السابق: مصر من ضمن المرشحين للتتويج بأمم إفريقيا

صدى البلد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر كان يريد تجربة العديد من العناصر في ودية تنزانيا، والمباراة لم تكن قوية للدرجة الكبيرة، وكان الغرض منها زيادة التأقلم وتجربة بعض اللاعبين الذين ينوي الاعتماد عليهم.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "فيتوريا دفع بـ محمد صبحي في حراسة المرمى من أجل المحافظة على محمد الشناوي وأحمد الشناوي أيضا، ومحمد ابوجبل كان يشارك بصفة مستمرة مع نادي البنك الأهلي، وكذلك لعب محمد حمدي وأحمد فتوح، والمباراة لم تشهد اندفاع بدني كبير، لذلك روي فيتوريا كان يريد استغلالها للتحضير جيدا قبل سفر البعثة إلى أمم إفريقيا".

 

وأضاف: "99% من العناصر الموجودة حاليا مع منتخب مصر سبق وانضموا مع روي فيتوريا في معسكرات كثيرة، وهناك استقرار كبير على التشكيل الذي سيخوض به بطولة أمم إفريقيا، رغم حرصه على تجربة بعض اللاعبين، وسيقود الوسط النني وحمدي فتحي وزيزو، رغم بدايته اليوم بمروان عطية وامام عاشور".

 

وواصل: "التعامل مع المباريات الرسمية مختلف كليا عن الوديات، وفيتوريا حافظ على الشكل الهجومي للمنتخب خلال ودية تنزانيا، ولكن سيكون هناك أمور مطلوبة من اللاعبين في مواجهات أمم إفريقيا، ويجب الفوز في أول مباراتين وحصد 6 نقاط، من أجل اراحة اللاعبين بعد ذلك".

 

وأكمل: "أهداف مصر اصبحت بجملة متكررة بين صلاح وتريزيجيه، وهو عمل جيد من الجهاز الفني واللاعبين، واختلاف طريقة اللعب بين الشوطين أمر عادي، وكنت أتمنى تجربة المزيد من العناصر، لكنها تجربة جيدة بالنسبة لمنتخب مصر، وحصل الفريق على دفعة كبيرة قبل السفر لكوت ديفوار".

 

وأتم: "هناك منافسة قوية بكل تأكيد لمنتخب مصر في كوت ديفوار، ونحن من بين المرشحين للتتويج بكل ألقاب مع 4 فرق آخرى".

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