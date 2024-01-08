أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يتعاطى المخدرات ويثير مخاوف مسئولي Tesla وSpaceX.. وإسرائيلي أم لا؟ حقيقة أشهر تطبيق رياضي يتابعه ملايين العرب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في شركتي Tesla تسلا، وSpaceX سبيس إكس، قلقون من تعاطي الملياردير إيلون ماسك للمخدرات.



يتابع الملايين من المصريين والعرب من مشجعي الرياضة آخر الأخبار والتقارير الخاصة بمباريات الرياضات المختلفة يوميًا على موقع وتطبيق 365Scores، ولكن قد لا يعرف هؤلاء الكثير عن التطبيق الذي يتابعون أخباره ليل نهار.

أقرت شركة جوجل رسومًا جديدة على جميع مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp الذين تخطوا حد التخزين السحابي لحساب جوجل Google Drive في حالة الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الرسائل والوسائط الموجودة على واتساب.

تشهد أسعار الهواتف المميزة من الفئة المتوسطة زيادات كبيرة في الأسعار، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك عددًا من الهواتف التي تقدم إمكانات كبيرة ولكن بأسعار مناسبة، ويقدم هاتف Galaxy A23 من شركة سامسونج أفضل سعر ممكن مع مواصفات جبارة.



حذر خبراء التكنولوجيا مستخدمي الهواتف الذكية من حذف عدد من التطبيقات الضارة التي تستهدف بيانات المستخدمين البنكية.

تقدم هواتف نوكيا مواصفات جيدة للغاية مع أسعار مناسبة للغاية، حيث تتحدى الهواتف الأسعار المرتفعة التي يشهدها سوق الهواتف الذكية، وتمثل خيارًا مناسبًا لمحدودي الدخل والشباب، ومن بين هواتف نوكيا المميزة Nokia C31.