أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يتعاطى المخدرات ويثير مخاوف مسئولي Tesla وSpaceX.. وإسرائيلي أم لا؟ حقيقة أشهر تطبيق رياضي يتابعه ملايين العرب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
وول ستريت جورنال: إيلون ماسك يتعاطى المخدرات ويثير مخاوف مسئولي Tesla وSpaceX
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في شركتي Tesla تسلا، وSpaceX سبيس إكس، قلقون من تعاطي الملياردير إيلون ماسك للمخدرات.
إسرائيلي أم لا ؟.. حقيقة أشهر تطبيق رياضي يتابعه ملايين المصريين والعرب
يتابع الملايين من المصريين والعرب من مشجعي الرياضة آخر الأخبار والتقارير الخاصة بمباريات الرياضات المختلفة يوميًا على موقع وتطبيق 365Scores، ولكن قد لا يعرف هؤلاء الكثير عن التطبيق الذي يتابعون أخباره ليل نهار.
خلي بالك.. واتساب هيدفعك فلوس في هذه الحالة
أقرت شركة جوجل رسومًا جديدة على جميع مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp الذين تخطوا حد التخزين السحابي لحساب جوجل Google Drive في حالة الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الرسائل والوسائط الموجودة على واتساب.
الموبايل الجوكر.. أفضل هاتف سامسونج يتحدى ارتفاع الأسعار
تشهد أسعار الهواتف المميزة من الفئة المتوسطة زيادات كبيرة في الأسعار، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك عددًا من الهواتف التي تقدم إمكانات كبيرة ولكن بأسعار مناسبة، ويقدم هاتف Galaxy A23 من شركة سامسونج أفضل سعر ممكن مع مواصفات جبارة.
احذفها فورًا.. تطبيقات خطيرة تدمر هواتف المستخدمين
حذر خبراء التكنولوجيا مستخدمي الهواتف الذكية من حذف عدد من التطبيقات الضارة التي تستهدف بيانات المستخدمين البنكية.
بـ 5 آلاف جنيه.. هاتف نوكيا سمارت وبطارية جبارة 5050 مللي أمبير
تقدم هواتف نوكيا مواصفات جيدة للغاية مع أسعار مناسبة للغاية، حيث تتحدى الهواتف الأسعار المرتفعة التي يشهدها سوق الهواتف الذكية، وتمثل خيارًا مناسبًا لمحدودي الدخل والشباب، ومن بين هواتف نوكيا المميزة Nokia C31.