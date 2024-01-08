احذفها فورًا.. تطبيقات خطيرة تدمر هواتف المستخدمين

حذر خبراء التكنولوجيا مستخدمي الهواتف الذكية من حذف عدد من التطبيقات الضارة التي تستهدف بيانات المستخدمين البنكية.

وبحسب صحيفة “ نيويورك بوست” فإن هذه التطبيقات تحتوي على برمجيات ضارة تعمل على سرقة البيانات الحساسة من هواتف المستخدمين، من بينها المعلومات الخاصة بالحسابات البنكية لسرقة أموال المستخدمين.

وتم اكتشاف بعض هذه التطبيقات في متجر تطبيقات أبل وكذلك Google Play، وقال لوكاس ستيفانكو، من شركة الأمن السيبراني ESET “منذ بداية عام 2023، لاحظ باحثونا نموًا مثيرًا للقلق في مثل هذا النوع من التطبيقات الخادعة”.

وأوضح أن هذه التطبيقات الخبيثة والتي يمكن العثور عليها أيضًا على مواقع الاحتيال وفي متاجر تطبيقات الطرف الثالث - تتنكر "كخدمات قروض شخصية مشروعة، وتعد بالوصول السريع والسهل إلى الأموال".

ونصح الخبراء بضرورة حذف مثل هذه التطبيقات من على الهواتف الذكية وعدم تنزيلها من متاجر تطبيقات هواتف آيفون أو أندرويد:



