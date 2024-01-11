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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه الأقصر يتابع الأعمال النهائية لمحطة الشرطة

صدى البلد

تفقد اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر الاستعدادات النهائية لإستلام وتشغيل محطة الشرطة بالأقصر والتى تخدم عددا من المؤسسات الشرطية بمنطقة الحبيل. 

وأكد على ضرورة الالتزام بمتطلبات السلامه والصحه المهنيه، وكفاءة مولدات الديزل تحسباً لأى انقطاع بالكهرباء.

 

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وكان قد أجرى ايضا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر جولة تفقدية لمحطة مياه الصعايدة بالأقصر، شملت متابعة سير العمل بالمحطة ومستوى الكفاءة وتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة، ومعايير الصيانة، وشروط السلامة والصحة المهنية، حيث أنها من أولى المحطات التي حصلت على شهادة TSM  الدولية، في محافظة الأقصر.


وإلتقى رئيس الشركة بالعاملين وحثهم على بذل الجهد والعمل حيث أثنى على مستوى كفاءة المحطة، وأكد على الحفاظ على كفاءة مولدات الديزل وسرعة عملها فور حدوث أي إنقطاعات في الكهرباء.

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