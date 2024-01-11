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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اسم وجنسية المنفذ.. إيران تعلن تفاصيل العملية الإرهابية في كرمان

كرمان
كرمان

أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، اليوم الخميس، اعتقال المخطط والداعم الرئيسي لتفجيرات كرمان، و35 شخصا على صلة بالعملية الإجرامية.

وحسب وكالة “تسنيم” للأنباء، قالت المخابرات الإيرانية، إن “الإرهابي دخل إلي إيران عبر حدود جاليك كوليجان في مدينة سارافان عن طريق مهربين محليين وبعد مروره بمدن خاش وإيرانشهر وجيروفت، ذهب أخيرًا إلى كرمان”.

وأضافت: “هناك ذهب إلى معسكر تنظيم داعش الإرهابي في ولاية بدخشان، وأمضى بعض الوقت في تعلم تعاليم داعش المنحرفة والتكفيرية، وتلقى تدريبات عملياتية وإرهابية مختلفة، وبعد بضعة أشهر تم إرساله إلى إيران”.

وتابعت: “استنادا إلى النتائج التي تم الحصول عليها حتى الآن، فإن المصمم والداعم الرئيسي للعملية الإجرامية كان شخصا طاجيكيا يحمل لقب عبد الله الطاجيكي”.

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وحسب وزارة المخابرات الإيرانية، فإن عملية تحديد وتعقب الإرهابيين والعناصر الداعمة لهم وشركائهم المحليين والأجانب، بدأت مباشرة بعد وقوع الكارثة، وتمت أول عملية لاعتقال الداعمين مساء يوم الحادثة.

وأضافت: “في صباح اليوم التالي تم التعرف على الهوية الطاجيكية لأحد الإرهابيين وتم اكتشاف مقر فريق إجرام داعش والقبض على عنصرين آخرين داعمين له”.

كرمان المخابرات الإيرانية ايران

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