نجم الزمالك يتحدث عن فيريرا وشيكابالا ومعلول وزيزو .. قال إيه ؟ «فيديوجراف»

تصريحات مهمة أدلى بها نجم الزمالك حمزة المثلوثي متحدثًا عن مهارات كل من شيكابالا وزيزو وأيضا نجم الأهلي علي معلول، حيث أشاد حمزة المثلوثي، بمحمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الأبيض، مُشيرًا إلى أن ما يحصل عليه من جماهير الفريق ليس من فراغ.

تصريحات حمزة المثلوثي

قال حمزة المثلوثي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شيكابالا أيقونة، وسيظل في تاريخ الزمالك، هو أسطورة حقيقية".

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وأضاف اللاعب التونسي حمزة المثلوثي: "بعيدًا عن كرة القدم والملعب، شيكابالا قائد للزمالك، وليس من فراغ ما يحصل عليه من جماهير نادي الزمالك، وحتى في تونس معروف".

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للمزيد حول تصريحات حمزة المثلوثي نجم نادي الزمالك بشأن شيكابالا وماذا قال عن زيزو وعلي معلول نجم الأهلي شاهد الفيديوجراف التالي: