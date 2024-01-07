أفشة: عبدالحفيظ لا يُقارن بـ بيبو.. وشيكابالا «زي ميسي» |«فيديوجراف»

تصريحات أفشة تصدرت تريند مواقع التواصل خلال الساعات الماضية خصوصًا لحديثه عن الزمالك وشيكابالا والأهلي .. حيث أكد محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، أن إمام عاشور، لاعب مميز للغاية ولديه جودة استثنائية في مركز 8 وكذلك عمرو السولية الذي يعتبر الأفضل في هذا المركز في مصر، كما أن شيكابالا "لعيب كبير زي ميسي".

تصريحات أفشة

وأوضح أفشة عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: لم أتأثر سلبًا بانضمام إمام وسبق لنا اللعب سويًا وهو لاعب مميز ووجوده يمثل إضافة كبيرة للفريق.

اقرأ أيضًا: هند عبد الحليم تعلن طلاقها بشكل مفاجئ عبر فيسبوك "فيديوجراف"

وأضاف أفشة: حققت كل شيء وكان نفسي ألعب نهائي كأس العالم للأندية وكان أمنية حياتي .. لو كنت حصلت على اللقب لكنت طلبت من الأهلي أن أرحل واكتفي بما حققته.. كانت فرصة لا تعوض للفوز باللقب.

اقرأ أيضًا: يمزق القشرة الأرضية.. عالم تركي يتنبأ بـ زلزال قوي قبل الربيع «فيديوجراف»

للمزيد حول تصريحات أفشة تصدرت تريند مواقع التواصل خلال الساعات الماضية خصوصًا لحديثه عن الزمالك وشيكابالا والأهلي شاهد الفيديوجراف التالي: