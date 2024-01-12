النقض تصدر حكما بحق محمود شعبان لاتهامه بالالتحاق بتنظيم إرهابي

قضت محكمة النقض بقبول طعن محمود شعبان علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة 15 عام شكلاً ، وفي الموضوع بتخفيف الحكم ليصبح السجن المشدد لمدة 5 سنوات .



واعلم المحامي خالد المصري عبر صفحته على الفيس بوك بأن محكمة النقض قبلت طعن محمود شعبان علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة 15 عام شكلاً ، وفي الموضوع بتخفيف الحكم ليصبح السجن المشدد لمدة 5 سنوات .



وكانت قد أودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على محمود شعبان، بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامه بالالتحاق بتنظيم "الجيش الحر".

جاء بالحيثيات أن المتهم نصب نفسه مفتيا شرعيا لتلك الجماعة الإرهابية بسبب خلفيته الثقافية باعتباره محاضرا بجامعة الأزهر بكلية الدراسات الإسلامية، حيث قام بتثقيفها من خلال التأصيل الشرعي لعملياتهم العدائية الموجهة إلى قوات الجيش النظامي السوري من أجل تحفيزهم على الاستمرار في حراكهم المسلح وأمدهم بالمؤن والأموال وشاركهم في مواقعهم العسكرية ضد قوات النظام وذلك بالتنقل بين المدن حلب وادلب وحماة في سوريا.

وقام المتهم في غضون شهر مارس 2013 بتوجيه قبلته إلى السفر إلى سوريا من أجل الالتحاق بحقل القتال السوري الدائر ضد قوات النظام السوري لما يوجد داخل نفسه من افكار تكفيرية تدعو الي تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وكذا تكفير رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء واستباحة دمائهم وتكفير أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم اعتنق ذلك الفكر.

وفي سبيل ذلك، تسلل المتهم عبر السفر لدولة سوريا عن طريق دولة أجنبية محملا بالأفكار والمؤن والمال، وما أن دلف سوريا حتى التحق بصفوف جماعة الجيش الحر القائم على ذات الأفكار أنفة الذكر والتي تهدف إلى إسقاط النظام السوري من خلال العمليات العسكرية التي تستهدف قوات النظام السوري ومنشآته وقيامهم بإقامة المعسكرات لإستقبال المقاتلين الأجانب وتدريبهم على فنون القتال وتلقى التمويل والدعم اللازم لتنفيذ عملياتهم العسكرية.