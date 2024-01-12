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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصريحات المالية..

قيمة إعفاءات سيارات المصريين بالخارج من الضرائب وموعد انتهائها

سيارات
سيارات

يسعى الكثير من المواطنين للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، لاسيما بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا، على مد العمل بمشروع قانون مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، لمدة 3 أشهر جديدة، بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تنتهى خلال 30 يناير الجاري، وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.

 

تهدف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلي تقديم التسهيلات للمصريين المقيمين في الخارج ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، سواء كانت سيارة مستعملة أم جديدة، بعد دفع وديعة بالدولار، تساوي الرسوم الجمركية الإجمالية المفروضة على السيارة، وسيتم استردادها بعد خمس سنوات بالقيمة المعادلة للدولار من الجنيه المصري في ذلك الوقت.

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وتقدم مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج خصومات  تصل إلى 100% من قيمة الضرائب والرسوم المقررة للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية، التي تخفض بنسبة 70%.

 

شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج

 

  • - تتضمن شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج أن يكون مصريًا.
  • - أن يكون بلغ 16 عاما على الأقل.
  • -  أن يكون متمتعًا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيمًا بالفعل بالخارج.
  • -  أن يكون لديك شخصيًا، أو لدى زوجك أو زوجتك أو والديك «في حالة الأبناء والأزواج»، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى عليه 3 أشهر على الأقل.
  • - يحق للمقيم بالخارج جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.

 

الضرائب على السيارات المستوردة من الخارج

 


تجدر الإشارة إلى أن ضريبة الجمارك على السيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار تبلغ 135 % من قيمة شراء السيارة في الخارج، فيما تقدر ضريبة الجدول بـ 15 % ، وضريبة القيمة المضافة 14 %.

ويمكن تلخيصها كالتالي:

- ضريبة جمارك تبدأ من 40 % وتصل إلى 135 %.
- رسم تنمية يبدأ من 3% ويصل إلى 8.5%
- ضريبة جدول تبدأ من 1% وتصل إلى 30%

- ضريبة قيمة مضافة 14%

لكن هذا المرة لا ينطبق على السيارات الكهربائية، كونها معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة، والتي تقدر بـ 14 % وهي معممة وموحدة على كل أنواع السيارات.

 

وطبقا لتعديلات القانون الجديدة، تكون فترة السداد أو التسجيل بالمبادرة من 4 لـ6 أشهر، والسماح باسترداد المبلغ المدفوع بالكامل خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بنفس العملة الأجنبية المدفوع بها، سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعمل الأجنبية، على أن يستردها المواطن بعد 5 سنوات".

 

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