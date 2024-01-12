رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: المنطقة تشهد حربا عالمية من نوع جديد

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر تحذر دائما من اتساع دائرة الصراع منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.



وأضاف كرم جبر، في حوار مع الاعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج مانشيت، المذاع عبر قناة سي بي سي، اليوم الجمعة، أن حل القضية الفلسطينية يقضي على البؤر الملتهبة في المنطقة، متابعا أن الولايات المتحدة الأمريكية ذات وجهين.

وتابع الكاتب الصحفي، أن المنطقة تشهد حربا عالمية من نوع جديد، لافتا إلى أن دولة جنوب أفريقيا تستحق التحية على موقفها من إسرائيل في محكمة العدل الدولية.