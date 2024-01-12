عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب المستقلين الجدد يكشف بالدلائل زيف ادعاءات إسرائيل أمام العدل الدولية

هشام عناني
هشام عناني

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن ادعاءات إسرائيل في محكمة العدل الدولية بأن مصر المسئولة عن معبر رفح وأنها تمنع المساعدات من الدخول لغزه، محاولة فاشلة من الكيان الصهيوني للهروب مما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب يومية ضد الفلسطينيين.  

وأضاف عناني في تصريحات له اليوم، أن هناك العديد من الدلائل والشواهد التى تنفي ادعاءات اسرائيل، وتثبت ما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم إنسانية وجرائم حرب، والتى تسببت في وصول أعداد الشهداء من المدنيين الي مايقرب من 24  ألف شهيد نصفهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلي تدمير أكثر من 70% من القطاع السكني بغزه وقتل مايقرب من 120 صحفي .

وأوضح رئيس الحزب، أن هذه الادعاءات مردود عليها بالحقائق  ومنها أن معبر رفح مفتوح منذ اللحظه الأولى ولم تتمكن مصر من إدخال المساعدات نظرا لتعنت الجانب الإسرائيلي وقيامه بضرب الممرات المؤدية للمعبر أكثر من مرة لاعويفضح ذللك اعداد الشهداء من المدنيين الذي وصل الي مايقرب من 24  الف شهيد نصفهم من الاطفال والنساء وتدمير اكثر من 70% من القطاع السكني لغزه وقتل مايقرب من 120 صحفي.


وأوضح عنانى، أن هذه الادعاءات مردود عليها بالحقائق  ومنها أن معبر رفح مفتوح منذ اللحظة الأولي ولم تتمكن مصر من ادخال المساعدات نظرا لتعنت الجانب الإسرائيلي وقيامه بضرب الممرات المؤدية للمعبر أكثر من مره لإعاقه دخول المساعدات، متابعا، ولعل المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة أمام معبر رفح خير دليل فاضح للادعاءات الإسرائيلية.


وتابع، أن أغلب المساعدات التي وصلت غزه دخلت عن طريق مصر،  وأن العالم كله  يعلم أن مطار العريش كان مفتوحا منذ اللحظة الأولي للعدوان وعلي مدار الساعة لاستقبال المساعدات منً كل دول العالم والتي قبولت بالتعنت االاسرائيلي.

وأضاف، : نريد ان نوضح أن مصر قدمت الفرق الطبية المجهزة بسيارات الإسعاف وفتحت مستشفياتها أمام الجرحي والمصابين بعد تدمير إسرائيل لمعظم القطاع الصحي بغزه والذي أصبح عاحزا عن أداء دوره أمام هذا الكم الكبير من المصابين والجرحي من المدنيين الفلسطنيين.

وفيما يتعلق بالادعاء الإسرائيلي بأن مصر هي المسؤلة عن معبر رفح، أكد رئيس حزب المستقلين الجدد،  أن ذلك ادعاء باطل حيث انه من المعروف بأن المعبر له جانبين لايستطيع أي طرف أن يتحكم فيه منفردا طبقا حتي لاتفاقيات كامب ديفيد.

وأكد، علي أن الحهود المصرية لوقف العدوان بدأت منذ اللحظة الأولى للعدوان، بانطلاق تأييد شعبي للقيادة المصرية، لرفض مصر التام بتصفية القضية علي حساب دول الحوار وهو الموقف الذي  أفشل محاولات إسرائيل لتهجير الفلسطنين قسريا لسيناء، وهو الهدف الذي سعت اليه إسرائيل منذ بداية العدوان علي غزه.

وشدد عنانى، علي أن الدور المصري مستمر سياسيا وبقوة وأن مصر شريك أساسي ومحوري وهذا ما تحاول إسرائيل تقليصه من خلال تمرير مساعدات مشروطه من خلال الممر المائي مع قبرص.

هشام عنانى حزب المستقلين الجدد إسرائيل محكمة العدل الدولية معبر رفح غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشيقة رئيس مياه شرب أسوان تعترف : أقمنا علاقة بغرفته بالفندق |خاص

مكالمات هاتفية فضحته| تفاصيل رشوة طالت مسئولًا كبيرًا بالكسب غير المشروع.. ماذا حدث؟

حل أزمة المعاش المبكر .. بشرى لمتضرري قانون التأمينات

مضطرون لهذا الإجراء | الكاف يوجه صدمة لـ الزمالك

نبأ غير سار| الاتحاد الإفريقي يعلن أزمة جديدة تواجه الأهلي الفترة المقبلة

صندوق النقد يحسم الجدل| وثيقة تكشف سعر الدولار المتوقع في مصر خلال 2024.. ماذا عن التعويم؟

حريق هائل يلتهم مطعم شهير في التجمع الخامس| فيديو

دعاء أول ليلة من رجب.. ردده يقضى حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

الاتفاق السعودي: الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات

فضل شهر رجب في شريعة الإسلام.. اعرف مكانته عند العرب

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

مفاجأة غير سعيد لتجار الدولار

غلق باب الترشح للإشراف على حج الجمعيات 16 يناير| اعرف الشروط

أفضل صفقة للشباب.. موبايل أوبو Oppo ينافس الفلاجشيب بسعر مناسب جدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. أهالي الشرقية يرحبون بالمطربة شمس الكويتية بحفاوة

توقف عن تناول القهوة فورًا.. في هذه الحالة

مرصع بالكريستالات.. سعر صادم لفستان زينة في السعودية

توب شفاف وبنطال جلد.. ميرنا نور الدين تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور

فيديو

سوسن بدر: لدي 3 أحفاد أكبرهم بالجامعة.. وأبكي عند مشاهدة دوري بفيلم الفرح

بلبسه يومين وأقلعه.. زوجة عصام صاصا تكشف سبب خلعها للحجاب/ فيديوجراف

أمرأة أربكت إسرائيل.. عديلة هاشم محامية تحرج العالم في محكمة العدل

مدرب الزمالك الجديد.. كيروش أم فينجادا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

اﻟﻤﺰﻳﺪ